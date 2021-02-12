（北美通訊）美國總統拜登被揭發，上任不足一個星期就悄悄地撤銷了特朗普對孔子學院資助美國教育機構的禁令，即容許這個被部份官員和國會議員指控是中共前線組織的機構，繼續影響美國各級院校。向來對中國態度強硬的兩名共和黨籍參議員科頓（Tom Cotton）和魯比奧（Marco Rubio）齊聲批評拜登政府做法。

科頓在聲明中表示，孔子學院是中國共產黨派駐美國校園的前線組織，聯邦政府必須關閉這個中共政權經營的機構，或至少需要院校公開與孔子學院之間的秘密協議。但拜登政府反其道而行，反而容許這些外國干預繼續暗地裏運作。

身兼參議院情報委員會副主席的魯比奧就指出，聯邦調查局（FBI）早已提出警告，指中共利用孔子學院「滲透美國的院校」。但是現在，拜登卻悄悄地撤銷了特朗普政府提出，要求學校披露這些由中國政府指派的特工之間關係的規定。

有份執行規定的移民和海關執法局（ICE）回覆每日電訊新聞基金會（The Daily Caller News Foundation）證實，相關規定已取消，但未有交代原因。

美國約有500間K-12學校和65間大專院校和孔子學院美國中心（Confucius Institute U.S. Center，CIUS）合作，為美國學生提供文化交流和語言課程。孔子學院總部設於北京，由中國教育部核下的國家對外漢語教學領導小組辦公室（簡稱國家漢辦）負責管理。

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