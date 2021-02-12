農曆新年是華人的重大節慶，也是多個亞洲國家的傳統旅遊季節，可惜武漢肺炎疫情至今仍未解決，導致各地民眾未能外遊過節，更令各地旅遊業錯失這個旺季，生意大受打擊。

在每年這段時間，印尼峇里均吸引大批來自中港台的遊客到訪，但昔日人聲鼎沸的場景今年不復再。當地華裔導遊埃芬迪（Effendy）從事這份工作已經30年，他說：「過去10個月都沒有收入，因為沒有遊客。」他希望可盡快度過今次武肺造成的經濟危機，「我最大希望是能夠從疫情中恢復……所有活動回復正常」。

旅遊車出租生意受挫 舞獅也被禁

泰國曼谷旅遊業同樣受創，調查預計今年農曆新年將是當地業界13年來最嚴峻的考驗。生意大減，令曼谷街頭泊滿了大大小小的tuk tuk車和觀光巴士。專營旅遊車輛出租的車房負責人蓋薩（Kraisak Kulkiatprasert）便稱：「我會觀察多一年，如果沒有改善，我會結業。」他過往每日租出逾百輛旅遊車輛，但如今即使劈價，也租不出10輛。

馬來西亞相對有更多華人居住，但舞獅表演也因為當局禁止公眾表演而未能舉行。關聖宮龍獅團的林偉康（Lim Wei Khang，音譯）表示：「我們嚴重受到影響……因為我們的收入主要來自農曆新年，足夠我們整年的開支。」

訪澳遊客大減 藍山景點縮至一周開4天

即使在澳洲，疫情相對受控，但遊客仍然稀少。著名景點藍山國家公園亦僅剩下少數遊客，鐵路及纜車都顯得十分冷清，附近的藍山觀景世界（Scenic World）現時每周只開4天。行政總裁哈蒙（Anthea Hammon）說：「農曆新年通常很熱鬧，有來自亞洲的旅客，我們的確見到明顯的下跌。」

路透社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！