去年港區國安法實施後，澳洲延長香港畢業生和技術簽證5年，據報至今逾2,500名在澳港人獲延長臨時簽證。澳洲總理莫理森（Scott Morrison）表示，在為期5年臨時簽證屆滿後，這些港人可以申請永久居留簽證，但須具備「適當技能」。移民局發言人解釋，不會為港人專設新簽證，僅讓他們在優待條件下申請「現有」永居簽證。有港人表坦言，澳洲政府遲遲未公佈措施細節，令她感到前路茫茫。

莫理森：從沒說過為港人專設一種新簽證

莫理森在周四大除夕接受澳洲SBS電視台專訪，談到獲得延長5年臨時簽證的港人，將來銜接申請的是一種「技術類別」永久居留簽證，「要有技術要求」，因為這是技術簽證。他又澄清，政府從未說過會為港人永久居留專設一種新簽證。港人銜接申請的是向一般人開放的「普通」簽證。

不過，港區國安法去年7月生效後，澳洲時任署理移民局長圖治（Alan Tudge）在7月12日接受澳洲廣播公司（ABC）訪問，談及港人銜接的永居簽證時稱，將會制定特定簽證，又指「它肯定是更易取得永久居留權的途徑」。內政部去年12月曾就此稱：「這款永久居留簽證仍在制訂，但合資格的香港護照持有人，將不需符合其他技術簽證所要求的額外條件。」

移民局﹕合資格港人免於符合簽證所有條件

有關港人申請永居簽證，新任移民局長霍克（Alex Hawke）的發言人回應稱，合資格港人在5年臨時簽證有效期尾聲，將可申請一款「現有簽證」，但毋須符合一般人申請該簽證的所有條件，只需符合「經調整的資格條件」。發言人表示，有關細節仍在制訂當中，拒絕公開所有條件，只重申包括通過一般健康、品格和安全審查。

工黨影子內政部長基尼利（Kristina Keneally）批評，莫理森政府顯然無兌現去年承諾。她說：「莫理森須向香港人及其澳洲親友表明，他是否繼續兌現其承諾，的的確確給予港人移民途徑來澳洲。」她又提到，移民部長有權力在緊急情況提供簽證途徑，意味只有莫理森和霍克有權力阻止港人與澳洲家人團聚。

港留學生：無法定居澳洲便去台灣

有留學澳洲的香港學生亦表示，擔心最終無法在澳洲定居。港人學生May便表示，希望澳洲當局盡快公佈政策細節，使她有明確方向，「現在就好像在大海裡一直游，不知何時才游到岸上。」

加拿大上周公佈「青年人才工作簽證」計劃，向合資格港人提供3年工作簽證，從而移民加拿大。May表示，身邊有些朋友聽到有關消息後，已立即向移民代理查詢。她本人則表示，倘若最終無法定居澳洲，便會改往台灣。

澳洲SBS電視台

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