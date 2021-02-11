【彈劾審訊】美國歷史性對卸任總統展開彈劾，審訊第二天由擔任控方的眾院民主黨人開案陳詞，他們闡述特朗普是衝擊國會事件「總煽動者」，其間播出一些此前未曝光的影片，聚焦於特朗普支持者威脅「吊死彭斯！」、共和黨議員驚皇走避的情況，意欲激起共和黨人同仇敵愾之心，但共和黨人未為所動。

民主黨的眾議院彈劾經理團在陳詞中細述特朗普如何在發現自己敗選後「開始向支持者撒下憤怒的種子」，在未提供確切證據下指控大選有舞弊、有系統地激起支持者憤慨並鼓動他們「阻止大選被竊」。擔任首席彈劾經理的馬里蘭州眾議員拉斯金（Jamie Raskin） 直言特朗普是「集合、挑撥、煽動支持者闖進國會」的始作俑者，而非「無辜的旁觀者」。

欲打動共和黨人不果

彈劾經理團事先已預告要播放需要「家長指引」、「令人震驚的暴力流血」影片，部份是來自保安鏡頭與警察隨身攝影機的首次曝光片段，旨在展現當日兵荒馬亂、衝擊者與國會警察打鬥，共和、民主兩黨的議員都倉皇匿藏等情況。事實上多名彈劾經理發言都再三用上「我們」這字眼，想激起共和黨人共鳴。多名彈劾經理都凸顯時任副總統彭斯當日成眾矢之的、情勢極凶險。眾議員普拉斯基特播出衝擊國會者高叫「吊死彭斯」的畫面，指出：「暴徒在找彭斯……特朗普將他變成人靶子，他的暴民於是追獵他。」特朗普曾一再錯指彭斯作為參議院主席是有權力阻止確認大選結果。

彈劾經理指，當日情況失控後，許多共和黨人都促請特朗普叫停支持者，但特朗普未有阻止暴力，德州眾議員卡斯特羅指特朗普甚至再推文抨擊彭斯「沒勇氣做該做的事」；播出的影片則顯示當日衝擊國會者即時用大聲公讀出有關推文。卡斯特羅說：「特朗普進一步煽動暴民對付自己的副總統，令他生命受威脅。」有影片顯示彭斯與家人在國會警察保護下慌忙避入一房間，門外幾十米就有衝擊國會者聚集。另一段影片則顯示共和黨參議員羅姆尼在國會警察及時指引下避到安全地點。

普拉斯基特亦着力描繪特朗普「邀請」支持者盡「愛國責任」，令支持者有備而來，她還引述一名衝擊者當日社交網貼文說「跟孩子談過了：爸爸去首都，或將無法回家」，證明特朗普支持者是有計劃地衝擊國會，「且公開討論」。

審訊最快下周結束

不過共和黨參議員顯然未被打動，密蘇里州參議員霍利評說影片「沒提供新資料」，肯塔基州的保羅甚至中途離席。佛州參議員魯比奧說影片令人情緒牽動，但即使特朗普「對當天的事是負有一些責任，亦不代表彈劾他是正當的應對方法」。控方昨天仍有八小時完成舉證，之後輪到特朗普律師團有16小時答辯；如果雙方不傳召證人，審訊預計最快下周結束。

【衝擊國會首度曝光片段】

路透社/美聯社/法新社