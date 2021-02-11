英國哈里王子的夫人梅根2019年控告英國《星期日郵報》，指對方公開她寫給父親馬克爾（Thomas Markle）的私人信件。英國法院周四裁定梅根一方勝訴，稱梅根有理由相信信件保持私人用途，《星期日郵報》卻破壞這預期，公開信件亦欠缺合理原因。梅根稱對裁決感恩，但報道的傷害已經造成，《郵報》報道手法亦非新鮮事，呼籲公眾不要再閱讀不實資訊。

梅根一方在2019年10月初入稟法院，控告《星期日郵報》在2019年2月的5篇報道中，引述梅根2018年8月寫給馬克爾的私人信件，不當使用梅根的私隱、侵犯知識產權，違反英國《資料保護法》。

梅根的代表律師（Justin Rushbrooke）指，梅根當初已透過可信渠道，去信身在墨西哥的父親，信件內容本質上亦是私人及敏感，因此梅根有理由相信信件內容屬私隱，形容聯合報業對梅根一方指控全無抗辯理由，要求法院作出簡易判決。《星期日郵報》一方則指梅根寫信時，早已料到信件內容終有一天曝光，認為她寫信動機是平反「不孝女」的指控。

官斥報社無必要刊登信件

法官韋爾比（Mark Warby）周四同意作簡易判決，在未經正式審訊下判梅根一方勝訴。韋爾比表示，若《星期日郵報》需刊登梅根的私人信件，唯一辯解理由是信件有不當之處，但以法官取得的資料來看，刊登信件的舉動顯然並非必要，因此不合法。英國法院預定將在今年秋季再開庭，處理案中其他問題，包括梅根是否信件的唯一作者。

梅根批評《星期日郵報》的報道不法及欠人性，對報社需為此負責感到高興，批評報社把她的私生活當作遊戲，「但對我和很多人來說，這是真實的生命、關係，讓人很傷感」。梅根形容報道造成的傷害深切，且仍在持續，批評《星期日郵報》無法帶給世人可信和高質素的報道，只是以別人的痛苦取利，「但今天我們都贏了」。

聯合報業則對裁決表示失望及意外，稱聯合報業一方沒有機會上庭正式抗辯，正審視判詞並考慮是否上訴。

英國《每日鏡報》/英國《衞報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！