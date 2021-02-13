英國威廉王子在兒時目睹父母婚姻破裂，之後還喪母，令他多年蒙受家庭陰影，但現時他成為三名子女之父，擁有一個快樂的模範家庭。有皇室專家指出，這要歸功於威廉的太太凱蒂，全靠她「拯救」威廉，把他從不健全的家庭帶去「正常的家庭」。

皇室傳記作者萊文（Angela Levin）受訪時披露，現年38的威廉王子有一個難過的青年階段，其母親戴安娜皇妃1997年車禍過身時，威廉只有15歲。萊文指︰「我認為，當時他難以從一個不健全的家庭解脫出來，年輕便失去媽媽，我覺得他處於一個非常困難的境況。」加上父親皇儲查理斯和戴妃在1992年離婚，事件極受公眾關注，難免令小小年紀的威廉承受巨大壓力。

不過，威廉之後遇上年長約半歲的凱蒂，並於2011年4月29日結為夫婦。凱蒂婚後兩年誕下長子喬治王子，再在2015及2018年再誕下夏洛特公主和路易王子，今年4月即將是二人結婚10周年的「錫婚」紀念。

凱蒂助威廉成為好丈夫和好爸爸

萊文表示，凱蒂「真正鼓勵到」威廉，而且付出她的一生「令他快樂」，認為凱蒂帶威廉融入她自己的家庭，讓他有很多時間與正常家庭相處，幫助威廉成為好丈夫和爸爸，「她找到能夠令威廉感到重要和有價值的東西」。

早前有皇室專家爆料指，英女皇亦會為威廉和凱蒂準備一個驚喜，慶祝他們結婚10周年。2019年凱蒂和威廉結婚8周年時，女皇向她授予維多利亞勳章（Dame Grand Cross of the Royal Victorian Order／RVO）。英國傳媒報道，英女皇和凱蒂一向關係親密，凱蒂甚至有專線與女皇通電話，可以傾談她、威廉及3個孩子的近況。

英國《每日郵報》／《蘋果》資料室

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