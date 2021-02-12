因言論歧視女性而備受批評的日本東京奧運及殘奧組織委員會主席森喜朗，昨日終於辭職，原本獲他欽點接班的日本足協前主席川淵三郎，亦因主席遴選過程被轟不透明而拒任；目前熱門人選是奧運大臣橋本聖子。東京奧運定於7月26日、即不夠半年後就要開幕，風波增添了其變數。

森喜朗在東京奧組委的緊急會議上表達去意，「我想我今日就會辭任主席，重要的是奧運好好在7月舉行，不能因我在位而阻礙準備工作」。對於自己上周的言論——「若理事會有許多女性成員，會議會花很多時間」引發軒然大波，森喜朗強調完全無蔑視女性的意思，只因粗心才會憑一句話落得如斯田地，稱活了83年仍然如此「真是羞愧」。他亦再次表達歉意，但不滿有人攻擊其年齡。

準備入直路 下月傳火炬

對於森喜朗辭職，國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫稱會一如既往承諾在今夏舉辦東京奧運，續與東京奧組委新主席合作讓奧運得以安全進行。

森喜朗是日本前首相，人脈廣、協調手段細緻，因此獲委託在奧運此等國際盛事擔大旗，由東京奧組委七年前成立起，他已出任主席，至今成功協調了國際奧委會、東京都政府、日本政府等持份者，檢討比賽場館以節省開支，亦能說服贊助商在奧運延期下續約。

森喜朗離任，卻正值東京奧運的準備工作將入直路，火炬傳送下月開始，運動員4月起接受武漢肺炎檢測，入場觀眾人數限制、外國觀眾防疫對策亦要在春季決定，此時東京奧組委不能無首。

但前日傳出川淵三郎接任的消息後，各界反應欠佳，84歲的他被網民嘲為「另一位長輩」，據報森喜朗辭職後會擔任顧問、在川淵三郎背後指點江山，國際奧委會、東京奧組委部份理事等都不滿新主席遴選過程不透明。因此，川淵雖一度表明有接任之意，昨日亦褪軚，指若有人對他接任有意見，「自己就不得不服從」。目前被視為熱門接任人選的是橋本聖子，除了奧運，她亦負責女性充權事務，加上年僅56歲。政府消息就選擇新主席指「除非安插一個女人或世代交替，否則別人不會感覺到改變」，但橋本要出任就得辭官。橋本就表示希望盡快有新主席人選。

民眾失信心 贊助商割席

森喜朗失言事件加上東京奧組委的危機處理表現，令日本國內外民眾對東京奧運失信心，連奧運義工及贊助商都紛紛割席，加上日本武肺疫情持續，全球越來越看淡東京奧運能成功舉辦。有參與籌辦的消息人士指，連串爭議已「嚴重損害」東京奧運名聲。日本政府的方向是一邊準備奧運，一邊努力挽回外界的信心並造勢，而首步似乎是透明地選出東京奧組委下任主席。奧組委昨日開會談及下任主席遴選方式時，據報提出設立新的遴選委員會，而委員會要有運動員參與。

日本放送協會/路透社