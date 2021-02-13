聯合國人權理事會周五召開特別視像會議，一致通過要求緬甸軍方釋放國務資政昂山素姬的決議案，不過決議案用字在中國及俄羅斯要求下，較西方國家起初制訂的溫和。中國代表陳旭於會上強調，不贊成人權理事會就緬甸事態召開特別會議，稱事件屬緬甸內政。

決議案由英國及歐盟共同發起，但中國及俄羅斯一直指緬甸近日事件屬緬甸內政，要求修訂用字，中俄兩國亦表明不贊成會議召開。決議案要求緬甸軍方立刻無條件釋放昂山素姬、緬甸總統溫敏及其他政府高層，亦應解除互聯網限制，以及尊重和平集會的權利，避免對群眾使用過多武力，但刪去要求聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）、人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）介入，讓聯合國作出獨立調查的建議。

聯國特別報告員：證據顯示曾實彈對付示威者

聯合國人權理事會本身沒有權力發動制裁，但可展示各國立場，並引發國際關注。聯合國緬甸事務特別報告員、美國前眾議員安德魯斯（Tom Andrews）指，聯合國需作具體行動，強調緬甸人民已清晰向世界表態，展示他們不能容忍政變，又警告有越來越多證據顯示，緬甸軍方曾對示威者使用實彈。

丹麥外長科福德（Jeppe Kofod）在視像會議上，宣佈該國將中止與緬甸的一切官方合作，形容緬甸政府已變成非法，但會繼續支持緬甸公民社會。美國駐日內瓦聯合國使團臨時代辦卡沙爾（Mark Cassayre）則促請緬軍把權力移交至民選政府，並呼籲各國一同制裁那些需為政變負責的人。

路透社/美聯社

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