美國前總統特朗普彈劾案正進行聆訊，有數名共和黨人披露特朗普在示威者上月衝擊國會當天，跟眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）的通話，一度拒絕要求示威者散去，更指他們比麥卡錫更關心大選。特朗普與麥卡錫未有回應事件。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，國會被示威者衝擊當天，麥卡錫曾致電特朗普，認為這些示威者都是他的支持者，希望特朗普勸籲他們散去。特朗普對麥卡錫說：「我想這些人比你對選舉結果更感沮喪。」

知情人士透露特朗普的態度觸動麥卡錫的神經，雙方一度「大吵大鬧」，麥卡錫表示「暴徒」正從窗戶闖入他的辦公室，並問特朗普：「你以為你他媽的在和誰說話？」

數小時後籲示威者停止暴力

隨國會衝擊事件越演越烈，特朗普在數小時後呼籲示威者停止暴力，數名共和黨人認為配合他跟麥卡錫對話內容進一步曝光，更能反映特朗普根本無意要求示威者離去。一名共和黨國會議員指：「在1月13日，麥卡錫指總統需要負上責任。」

上月投票贊成彈劾特朗普的共和黨眾議員比特勒（Herrera Beutler）表示：「你必須看看他在示威中做的事情，來確定他當時的想法。這反映了他或是根本不在乎，即使這是可被彈劾......或者他是希望這發生，並感到沒有問題。」

俄亥俄州共和黨眾議員岡薩雷斯（Anthony Gonzalez）亦直言：「我認為這符合前總統的心態，他對副總統（彭斯）或國會受示威者攻擊並不感遺憾。」

美國有線新聞網絡

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