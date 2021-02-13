昨日是農曆正月大年初一，美國總統拜登與第一夫人吉爾在Twitter上發表短片祝賀。拜登提到已簽署行政命令，譴責針對美國亞裔人和太平洋島民的種族主義和仇外情緒，強調美國重視多元價值，並推動種族平等。

拜登和吉爾短片的背景佈置充滿農曆新年的特色，牆壁、沙發、坐墊都以紅色為主。拜登提到這場武漢肺炎疫症帶來的痛苦、生命和生計損失，同時都看到「另一場悲劇」，就是針對亞裔美國人和太平洋島民的種族主義、騷擾和仇恨罪，形容「這是完全錯誤」、「是我們國家特質的污點」。

宣稱簽行政命令推動種族平等

拜登強調，每個人都應該受尊重、獲得體面對待，所以他簽署行政命令，譴責針對亞裔美國人和太平洋島民的種族主義和仇外情緒，並指示聯邦政府推動種族平等。他強調「多元化一直是我們的優勢」，承諾政府依此價值行事。拜登未仔細點明是哪道行政命令，但相信是禁止聯邦政府使用「中國病毒」的命令。

吉爾則補充指，「牛年令我們聯想起韌性與毅力」，這點可在亞裔美國人和太平洋島民社區看到。她提到前線工作人員的勇氣，冒險維持民眾安全，以及願意幫助有需要人士的善良鄰居。吉爾續指，未來縱有艱難的工作，「但是我們永遠比面臨的挑戰更強大……團結在一起，將讓今年更加光明、更加美好，一天更比一天好」。

美國之音

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