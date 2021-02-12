美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.08億，全球死亡人數超過237萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,746萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過47.9萬。印度確診人數超過1,088萬，死亡人數超過15.5萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數逾971萬，死亡人數超過23.6萬。英國累積感染人數升穿400萬宗，俄羅斯、法國、西班牙確診均超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有意大利、土耳其、德國、哥倫比亞和阿根廷。墨西哥、波蘭、南非、伊朗、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭共9個國家確診宗數亦超越100萬。以下是最新疫情發展：

世界衞生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，近日全球武肺感染數字下降，令人鼓舞，但各地政府不應自滿，強調目前並非放寬防疫措施的時候。按照世衞數字，全球過去7天錄得約310萬武肺個案，較對上一周的500萬明顯減少，同期約8.8萬人死亡，同樣較1月中時的高峯減少。

譚德塞同時稱，對武肺起源的所有假設持開放態度，形容需作更多分析和研究，又指早前世衞派員到武漢的目的，並非解答所有問題，而是先取得更多資料，讓專家更易找出武肺的源頭，世衞最快下周會為在武漢的發現發表初步報告。

歐洲多地逐步重開場所

德國總理默克爾周五表示，未來放寬防疫措施時必須按部就班、小心行動，以免爆發第三波疫情，警告一旦鬆懈，感染數字便可能再次上升。德國目前的居家令將於3月7日屆滿，學校則最快本月22日恢復面授課堂，理髮店亦可望在3月1日後重開。默克爾稱，會觀察每放寬一項防疫措施，對感染數字造成的影響，當地民調則顯示，50%受訪者希望3月7日後可放寬部分措施。

意大利衞生部周五公佈，當地現時約有17.8%武肺個案屬英國變種，將在未來數天作更多測試，了解變種武肺的傳播狀況，估計未來數月變種武肺將成為主流。當地現時的傳播率R值已降至0.84至0.95，部分滑雪場可望下周一重開。

加拿大僅2%人獲打疫苗 料3月恢復進度

加拿大武肺疫苗接種進度則相對緩慢，至今只有2.4%國民獲注射最少一劑疫苗，執政自由黨政府備受批評。加拿大總理杜魯多周五表示，預計疫苗供應未來數個月會加快，接種進度可望在3月恢復正常。杜魯多同時宣佈，已從Moderna增訂400萬劑疫苗，估計加拿大在9月時便可獲付運全數8,400萬劑疫苗，足以讓全國3,800萬人口接種有餘。

另外，英國至今已為逾1,400萬人注射首劑武肺疫苗，估計首階段需接種的70歲以上長者中，多達90%人士已獲接種，政府官員周末期間會走訪多個疫苗中心等場所，鼓勵公眾接種疫苗，衞生大臣夏國賢呼籲未接種的長者盡快預約。

塞爾維亞開始生產俄疫苗

俄羅斯「衞星五號」（Sputnik V）疫苗再取得突破，巴爾幹國家塞爾維亞宣佈，將在該國境內生產「衞星五號」疫苗。

法新社/德新社/路透社

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