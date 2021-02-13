多名病毒專家周六在國際醫學期刊《刺針》（Lancet）發表公開信，警告除非所有國家都能快速且公平地取得武漢肺炎疫苗，否則即使研發出新的疫苗，疫情也不會結束。

預測世衞COVAX機制嚴重缺貨

專家在公開信表示，富裕國家囤積疫苗只會拖長疫情，警告「疫苗民族主義」作祟，會讓協助中低收入國家的世衞疫苗全球取得機制（COVAX），在未來數年面臨嚴重的劑量短缺問題。

領導研究、倫敦政治經濟學院（London School of Economics and Political Science）的沃特斯（Olivier Wouters）說：「冷酷的現實是為了替足夠人數注射疫苗，形成全球免疫力，全世界目前需要的疫苗劑量比史上任何一支疫苗都要多，除非疫苗公平發送，否則還要好幾年才能控制全球疫情。」

現時全球有20多種正在研發及已批准的疫苗，但低收入國家在採購、注射疫苗工作上仍面臨龐大的物流挑戰，包括缺乏採購疫苗的資金，運送、儲存疫苗的基礎設備欠佳，尤其目前市面上的信使核糖核酸（mRNA）疫苗，整個流程都要保存在極低溫環境。

籲生產商向發展中國家轉移技術

公開信引述銷售數據指，佔全球人口16%的富裕國家購買了全球70%的疫苗，足以讓他們每名公民注射多次。共同領導研究、來自英國倫敦大學衞生與熱帶醫學院（London School of Hygiene and Tropical Medicine）的吉特（Mark Jit）說：「以這種方式取得大量疫苗等於在貧窮國家為醫護及高風險人士注射前，先為自己國家的民眾廣泛注射疫苗。」

公開信又呼籲生產商加快向發展中國家轉移技術，協助這些國家在國內生產疫苗，又指目前市場上的疫苗價格「高到令人卻步」，敦促他們控制價格。研究團隊稱中國、俄羅斯、印度製造的疫苗一旦獲世衞批准，將對窮國帶來很大幫助，因這些疫苗的供應及儲存方式都比歐美疫苗簡易。

中央社

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