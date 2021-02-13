美國人權組織「國際權利倡導者」代表八位童工受害者，入稟起訴全球主要朱古力生產商雀巢（Nestlé）、瑪氏（Mars）、好時（Hershey）、嘉吉、億滋、Barry Callebaut和Olam，指他們涉嫌協助和教唆西非國家科特迪瓦的可可農場，大規模非法奴役童工。

八名原告全部來自科特迪瓦鄰國馬里，現在都已成年，入稟狀指他們在童年時被拐騙到科特迪瓦的可可園打工。但農場環境惡劣，他們除了被迫長時間工作，還要面對蚊叮蟲咬，且在缺乏保護下噴施肥和殺蟲化學劑，部份人手上更有使用彎刀收割時意外留下的明顯刀疤。不過最可惡是，說好了的薪水卻從未收過。

雀巢批官司無助解決童工問題

控方指8人的遭遇只是這場「人道災難」的冰山一角，在科特迪瓦的可可產業鏈上，仍有數以千計的童工被奴役。雖然被告不擁有這些農場，但為了利益卻對農場使用童工視而不見。雀巢批評官司無助解決業內的童工問題，重申該公司反對使用童工，其餘被告多以案件進入司法程序為由，拒絕評論。

這是美國法院針對可可產業鏈童工問題的首宗集體訴訟。可可是製造朱古力的主要材料，其中科特迪瓦佔全球市場45%份額，但當地農場廣泛剝削童工，一直為人詬病。

英國《衞報》

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