（北美通訊）美國康涅狄格州上周六一名耶魯大學華裔碩士生被槍殺案件，有新進展。涉案的29歲、來自上海的麻省理工學院博士生潘勤軒（音譯，Qinxuan Pan），被揭發與死者的未婚妻認識，兩人合照同告曝光。目前仍然在逃的潘勤軒，正被警方追捕，消息指他周四曾現身喬治亞州亞特蘭大市（Atlanta），同行還有其他人，相信是他的家人或朋友。

康州《紐海文獨立報》（New Haven Independent）報道，死者Kevin Jiang的26歲未婚妻珮莉（Zion Perry），在麻省理工學院主修生物工程學，去年畢業，並於上月30日與Kevin Jiang訂婚。在校時，珮莉與同校攻讀博士潘勤軒相識，曾一同現身多個場合，包括去年3月4日在麻省理工Morss Hall舉行的一個生日會。生日會照片顯示，兩人曾經交談。該報曾向珮莉查詢，但不獲回覆。

上周六晚上8時30分，Kevin Jiang在紐海文東石區（East Rock）住所附近的街路身中多槍後死亡。警方表示，當時潘勤軒正在附近，同一晚10時30分，他用身份證及信用卡，入住區內的Best Western酒店，之後沒有退房便離開。酒店總經理表示，潘勤軒租住的房間原封不動，相信他沒有在酒店過夜。

目前，紐海文警方把潘勤軒列為涉案人士，正全國搜捕；美國法警（The United States Marshals Service）亦加入搜捕工作。法警表示，有人於周四早上，在喬治亞州亞特蘭大市看到潘勤軒駕駛，同車還有其他人，相信是他的家人或朋友。法警續指，潘勤軒可能曾經在亞特蘭大近郊的德盧斯（Duluth）或布魯克哈芬（Brookhaven）逗留。

法警目前未把潘勤軒列為開槍行兇的疑犯，但指他持有槍械，十分危險，已懸紅5,000美元收集潘勤軒行蹤，呼籲市民如發現他的行蹤，盡快報警。

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