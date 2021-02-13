不少人借助LinkedIn招聘或求職，英國《泰晤士報》揭露中國情報人員在平台上開設假賬戶進行間諜活動，向目標人物提供優厚報酬，換取對方的機密情報或商業敏感技術。

現年56歲的英格拉姆（Philip Ingram）是英軍前上校，其專長領域是網絡情報，對化學、生物、放射學和核武也有一定了解，他透露2017年被一間位於上海的保安公司找上，「我在LinkedIn收到某人的聯絡請求，我收過很多類似請求。他的名字叫羅賓（Robin），是一名中國商人，其個人簡介顯示他是保安業界的，是我一向聯繫的類別，所以我同意了」。

英格拉姆很快意識到自己成了中國政府的目標，他向羅賓表示可以提供一些反恐網絡和網絡安全挑戰的詳細報告，但羅賓卻直指希望取得一些「不是任何人都輕易取得的內部資訊」。當英格拉姆追問時，羅賓更意有所指地說：「你可以猜到我想要的東西。」

羅賓逐步向英格拉姆設下圈套，要求他親身前往中國交報告，又希望將對話轉換到加密電郵進行。英格拉姆表明只願在倫敦碰頭，又發現該加密電郵的服務只有中國的情報部門才能在中國境內訪問。

種種蛛絲馬跡令英格拉姆確信對方是中國情報人員，接觸失敗後羅賓的頁面亦被刪除。英格拉姆直言：「如果我決定去中國，他們會要求我去取得其他情報，他們能很有效地吸納間諜。如果我去了但不合作，或者不肯定我已落入圈套，他們會策劃一些活動，來收集黑材料進行勒索。」

以豐厚報酬吸引間諜

LinkedIn在英國擁有3,000萬名用戶，很多專業人士喜歡在這平台求職，尤其是不少英國前軍事和安全官員等，皆喜歡公開披露履歷來換取私人企業賞識。白廳消息人士指中國的情報人員提供豐厚報酬，吸引現任和前任政府官員或私人企業員工，獲取機密情報或商業敏感技術。

消息亦指中國間諜喜歡使用LinkedIn來接觸目標人物，同時他們只需安在家中便可展開間諜活動，不怕受制裁。這些間諜除了會向目標人物提供報酬，要求對方到中國交報告，如果他不願意提供敏感情報便勒索他。

為針對中國以LinkedIn進行間諜活動，英國軍情五處（MI5）的國家基礎設施保護中心（CPNI）提醒現任和前僱員，他們可能會成為中方下手對象，因此不要跟這些人接觸，因為很可能會損害個人職業生涯以至英國的繁榮穩定。

CIA前特工在LinkedIn被收買

去年美國中情局（CIA）前特工馬洛里（Kevin Mallory）將國防機密販賣給中國，被判入獄20年，當時他正是在LinkedIn上引來一名假的中國獵頭人接觸。德國情報機構BfV於2017年，亦指中國情報部門利用LinkedIn找上了至少1萬名德國官員和政客。

LinkedIn的網絡安全負責人羅克韋爾（Paul Rockwell）強調有密切留意這些由國家背後推動的活動，會全力執行其平台的政策。該平台去年1月至6月期間，於賬戶註冊階段已合共堵截了3,370萬個虛假賬戶。

英國《泰晤士報》

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