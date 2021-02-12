（北美通訊）美國總統拜登團隊一段地下情演變成恐嚇、濫用職權事件。報道指，白宮副發言人達克洛（TJ Ducklo）為阻自己與女記者的地下情曝光，恐嚇政治新聞網站Politico女記者彭瑪麗（Tara Palmeri），揚言會「摧毀」（destroy）對方，並作出其他露骨言語侮辱。

美國《名利場》（Vanity Fair）周五報道，Politico早前就達克洛與網媒Axios記者麥康莫（Alexi McCammond）發展地下情，進行偵查報道，發現麥康莫早於去年11月向Axios申報自己的戀情，當時達克洛乃拜登競選團隊發言人，但Axios仍批准麥康莫繼續報道拜登相關新聞，產生嚴重利益衝突。

後來，Politico派出一名男記者向達克洛查詢，彭瑪麗則負責向麥康莫查詢。達克洛沒有回覆Politico的問題，卻主動接觸彭瑪麗，指控彭瑪麗「妒忌麥康莫和他交往」，又指另一名男性曾表示想和麥康莫上床，而彭瑪麗「無份」，同樣令彭瑪麗妒忌，言詞相當露骨，更威脅彭瑪麗道，「我會摧毀你（I will destroy you）」。

Politico的採訪主任最少向達克洛兩名上司，包括白宮傳訊總監貝丁菲爾德（Kate Bedingfield）和白宮發言人柏莎琪（Jen Psaki），投訴其操行有問題，但皆沒有下文。其中一次電話通話中，達克洛上司更反指彭瑪麗違反保密協議，公開不准發表（off-the-record）的資訊。

最終，達克洛與麥康莫的地下情，周一搶先被美國娛樂雜誌《People》曝光。值得留意是，《People》也是拜登上任美國總統後、首個成功專訪拜登的傳媒。

Politico周二跟進報道表示，他們周一最後一次接觸白宮傳訊團隊，表示有關達克洛的報道將於日內出版，而有關達克洛的地下情即搶先被《People》曝光，暗示白宮傳訊團隊自爆新聞。

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