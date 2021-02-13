美國總統拜登曾聲言對不尊重他人零容忍，但日前白宮副發言人達克洛（TJ Ducklo）被揭威嚇記者，多名記者立即質疑白宮其實早已知情，卻只處分他無薪停職一周，明顯是雙重標準。

美國《名利場》（Vanity Fair）揭露，達克洛（TJ Ducklo）為阻自己與網媒Axios記者麥康莫（Alexi McCammond）的地下情曝光，恐嚇政治新聞網站Politico女記者彭瑪麗（Tara Palmeri），揚言會「摧毀」（destroy）對方，並作出其他涉及性別歧視的侮辱。

事件被揭後，白宮立即指達克洛已向彭瑪麗道歉，並以無薪停職一周作處罰。不過美國有線新聞網絡（CNN）消息指，白宮早已知悉事件，因為達克洛是在1月20日、即拜登就職總統當天向記者致歉，令人質疑是曝光後才「補鑊」。CNN還取得達克洛的道歉通話副本，他只就情緒失控感抱歉，表示日後會好好控制自己，但沒有就性別侮辱對方致歉。

記者質疑白宮空口說白話

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）周五出席記者會時，表示達克洛後來再向彭瑪麗發短訊道歉，除了無薪停職一周外，日後也不會再跟任何Politico的記者一同工作，並透露拜登沒有參與今次處罰的決定，強調「這是嚴厲的懲罰」。

CNN記者柯林斯（Kaitlan Collins）要求普薩基就達克洛的性別歧視態度表態，因為在事件曝光前一直沒有對他作處分。普薩基僅回應指其他白宮高級傳訊官員，包括總監貝丁菲爾德（Bedingfield）也向Politico道了歉，「已在各個層面努力表達歉意」，但又指這件事本身是由他們私下處理，是屬於「他個人問題」。

拜登政府處事被指雙重標準

拜登曾經揚言要建立美國史上最透明、最有道德的政府，又表明如果其下屬不尊重他人的話，會立即將他解僱。但如今的方式明顯不符合他當初的諾言，不少記者在Twitter發炮猛轟。

塔珀（Jake Tapper）直言：「不堅持的標準便不是標準，他們騙人」。菲利普（Abby Philip）亦提醒大家，白宮在1月開始早就知道這件事卻不作為，克里扎（Chris Cillizza）反問道：「一周？拜登不是說過他對這種行為採取「零容忍」政策嗎」。

英國《每日郵報》

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