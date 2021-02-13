被指是全球最大塑膠污染者的美國汽水公司可口可樂，將於今夏在匈牙利試售紙樽版營養飲品AdeZ，為該公司實現2030年「絕膠」目標向前邁進一步。

向可口可樂提供超硬紙樽的丹麥公司Paboco，花了七年時間發明出可以滿足飲品商各種包裝要求的紙品，其紙樽全由單片紙纖維物料一體成型，因而能使到纖維之間的結合保持牢固，強度絕非那些由多張紙料拼湊而成的普通紙樽可比。

紙纖維物料壓力下不斷裂

Paboco總裁米歇爾森說：「通過產品設計和強力纖維混合的巧妙結合，終於使它可以在壓力下不斷裂。」可口可樂計劃發售2,000瓶紙樽版AdeZ，測試這些紙樽能否經得起顛簸的物流運輸考驗。

首批測試的紙樽仍未屬「全走膠」，最明顯是保留了塑膠螺絲瓶蓋，而且為免飲料接觸到紙樽改變味道或產生安全隱患，紙樽仍有一層很薄的塑膠內膽。不過，可口可樂廠只須升級生產線，便可更換為全紙蓋。至於塑料內膽問題，米歇爾森認為可用一些植物基塗層取代。

英國廣播公司

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