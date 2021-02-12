美國前總統特朗普自上月示威者衝擊國會事件後，遭多個社交平台封鎖賬戶，更面臨國會彈劾。近日持續有聲音要求facebook正式永久封鎖特朗普的賬戶，特朗普舊日愛將、美國前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）亦罕有公開批評特朗普，表明不滿他在國會確認選舉人票結果時，向時任副總統彭斯施壓，形容特朗普的確做錯，共和黨人不應再追隨他，但稱特朗普是真心相信大選出現舞弊，外界不應把一切歸咎於他。

特朗普在twitter的賬戶已遭永久封禁，facebook早前則表示只是暫時封鎖特朗普的賬戶，但距離特朗普卸任已快將一個月，特朗普的賬戶仍未解封。包括民間團體「反誹謗聯盟」、哈佛大學法律教授特賴布（Laurence Tribe）在內的多名學者及團體周五發表聯署，指特朗普造成清晰及即時危險，要求facebook永遠封鎖特朗普，形容一旦讓特朗普重返平台，將意味「向暴力、仇恨和不實資訊發出邀請」。

聯署信指，特朗普濫用社交平台規則，危害民主和人民安全，呼籲facebook管理層不要「點燃火柴」，又不滿社交平台過往逃避責任，促請加強監管。支持特朗普的國會議員則批評，facebook及twitter等平台封禁特朗普是基於政治偏見，打擊言論自由。

黑利不滿特朗普向彭斯施壓

黑利接受政治新聞網站Politico專訪時，表示她與特朗普本身是朋友，但特朗普試圖騎劫民主，亦拖累共和黨，形容共和黨人不應再聽從特朗普，亦不應讓過往發生的事重演。黑利尤其不滿特朗普在1月6日國會參眾兩院聯席會議前後公開批評彭斯，指出彭斯向來忠心耿耿，也是特朗普的好友，「我對這很失望，儘管彭斯這樣忠誠，兩人亦有友誼，他仍對彭斯做出這種事，我感到很噁心……我感到再也不認識他」，自言在衝擊國會事件後再也沒跟特朗普談過話。

黑利一直被指有意在2024年代表共和黨參選總統，她過往亦跟特朗普合作愉快，即使早在2018年離職，但也沒跟特朗普撕破臉。

批國會彈劾浪費時間

美國國會參議院對特朗普的彈劾聆訊周五進入第四天，將由特朗普一方陳詞。黑利坦言國會試圖彈劾特朗普是浪費時間，亦強調特朗普當初真的相信自己是因選舉舞弊才輸掉大選，因此不應為衝擊國會事件負責，不過她表示特朗普已越來越受孤立，不但失去政治能量、遭商界封殺，亦無法再使用社交平台，估計特朗普不會再參選總統，而他在共和黨也再沒前途。

黑利稱，共和黨內部對特朗普仍有愛戴之情，她亦不認為共和黨要全盤推翻特朗普的一切，而是應去蕪存菁，讓共和黨變得更有價值。

美國有線新聞網絡/美國Politico網站/法新社

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