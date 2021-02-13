動物能夠玩電子遊戲，一般只限於擁有雙手的靈長動物，但沒有手的動物又如何？加拿大科學家便成功訓練4隻豬用鼻子操控遊戲桿，更發現牠們能夠在一定程度上理解遊戲概念，為豬隻是高智商的哺乳動物提供更多佐證。

在美國普渡大學任職的加拿大動物行為專家克羅尼（Candace Croney ）在心理學期刊《心理學前沿》（Frontiers in Psychology）發表研究論文，以兩隻約克郡豬和兩隻培品托微型豬（Panepinto Micro Pig）作為實驗對象。

在實驗第一部分，研究人員用誘餌去訓練豬隻，用鼻子控制螢光幕前的遊戲桿。其後四隻豬學習玩一項電子遊戲，目標是利用遊戲桿移動螢幕上的游標到目標位置，每過一關會得到食物獎勵。在中等難度關卡，兩隻約克郡豬在遊戲中作出正確回應的成功率分別是78%和70%，而兩隻培品托微型豬則為56%和68%。

能理解操縱桿與游標之間存在聯繫

研究顯示，跟研究人員的社交接觸，也會影響到豬隻的遊戲表現。當研究人員作出言語鼓勵，即使停止發放食物獎勵，豬隻仍然願意玩遊戲。參與實驗的每隻豬能夠操作這些任務，一定程度上理解操縱桿與游標之間存在聯繫，但不算是完全掌握遊戲概念。研究員解釋稱，豬是遠視動物亦沒有對稱的拇指，有上述表現已經算是了不起，而操縱桿和螢幕這類遊戲更適合比較靈巧和視覺導向的動物。

克羅尼認為這項研究很重要，反映人類與豬的互動，以及對豬所做行為都會影響牠們，「我們有道德義務了解豬如何接收資訊和能學習和記憶甚麼」，亦希望人類提高對於虐待動物的關注。

過去有科學研究發現豬隻在多方面具學習能力，由從「過來」（Come）、「坐下」（Sit）等簡單指令，到更複雜的利用工具行為，像理解鏡子反射原理從而找出食物等。

英國廣播公司／英國《每日郵報》

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