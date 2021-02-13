（北美通訊）受到疫情影響，全美各大大小小城市的新年巡遊活動，皆被迫取消，或轉到網上舉行。在紐約市唐人街，農曆新年氣氛亦今非昔比，幾乎承接市內所有舞獅慶祝活動的紐約洪青體育會（NY Chinese Freemasons Athletic Club），會長鄺健民向《蘋果》透露，今年僅接到二、三個商戶邀請作舞獅演出，為創會65年以來最困難一年。

紐約特約記者：何潤琪

鄺健民表示，去年新年期間，該會為紐約市40間公司的新春宴會及辦公室團拜舞獅，受疫情影響，大部份公司要求員工留家工作防疫，需要現場表演的場次，只剩下兩場，皆為賭場活動，「賭客都喜歡來跟獅頭拍照，或摸獅頭，希望增添好運，我們仍要跟賭場商議怎樣安排（與客人互動），尤其現在我們會盡量減少接觸。」

鄺健民坦言，體育會成立65年來，今年可說是「最困難的一年」。一般來說，該會全年營運收入，主要依靠新春期間企業客戶演出；為了維持生計，該會要轉型求生，如拍攝「舞獅影片」，甚至更貼近疫情生活的「舞獅直播」，繼續為客人帶來好意頭。

「有公司想看『虛擬表演』，我們預先錄製舞獅片段，讓他們在新春會議中播放。」除了預錄，也有客人要求提供直播舞獅服務，讓員工隔空感受過年氣氛，「有客戶想安排舞獅表演，但所有人都在家工作，所以我們以ZOOM形式，由成員透過電話直播表演」。

在狹小的會址內拍攝舞獅片段，和平常現場表演，所需技巧也有不同。該會舞獅敎練Brandon Lee說，「我們會遷就鏡頭（舞動），希望攝影機以較佳的視角，拍攝到獅頭。我們亦嘗試令表演更『個人化』，例如掛上客戶訂造的橫額。」

收入大減之際，體育會需聘請人手拍攝及添置器材，還要增加會址網速，以應付直播舞獅的額外需求。鄺健民指，該會已入不敷支，除了影響日常營運，每年派員參加武術比賽的經費也可能要削減，「幸好會員都主動問我們怎樣可以幫忙，亦主動籌募經費，我們正計劃今年10月一些新餐廳可能開業的表演，以及一些年底宴會演出」。

防疫期間，會員舞獅訓練仍然不可少。敎練Brandon表示為安全起見，安排會員以視像會議方式在家中繼續練習，「舞獅講求耐力，我們會指導他們做些掌上壓、紮馬及弓字馬的練習。」為了拍攝舞獅影片，近日會員開始回到會址練習，但限制人數在10人內，進場前要先量體溫，消毒雙手及器材，並保持安全社交距離，「在獅頭裏戴著口罩（舞動），呼吸會較困難，也會很熱及流（更多）汗」。

大年初一當天，該會堅持到紐約市唐人街舉辦一場舞獅巡遊，但巡遊時間由過往的6小時，縮短至約三小時，人數亦會減至約20人，務求健健康康地慶祝新年，社區也不至於太過冷清，「罩照戴」、「獅照舞」。

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