緬甸軍事政變後，多個城市於周六連續第八天發起大規模抗議，示威人士對於當局的拘捕行動相當不滿，尤其是經常在晚上逮捕反對軍方人士，高舉「停止在晚上綁架」的標語。有教育界人士繼續罷工。

據報350人周五被捕

繼周五爆發政變以來最大規模的示威後，緬甸最大城市仰光有數以千計的民眾聚集，首都內比都及第二大城市曼德勒有示威者佔領街道。但連日來有不少人被捕，聯合國人權辦公室周五指，當地共有350人被捕，包括官員，維權人士及和尚，其中部份因為「令人質疑的理由」而面臨刑事起訴。

軍方這些拘捕行動很多都是在晚上進行，包括一名參與公民抗命的醫生，引起民眾憤怒。不少示威者在遊行集會時，舉起「停止在晚上綁架」的標語，「我們的晚上不再安全」及「緬甸軍方在晚上綁架人」等標籤亦在網上熱傳。

當局沒有對這些指控回應。關注政治犯組織「政治犯援助協會」（AAPP）發聲明表示：「他們的親屬對於其指控、所在及狀況一無所知，這不是單獨事件，這些夜間逮捕是針對反對聲音，全國多地皆正在發生。」

不同業界繼續罷工

航空業界員工、醫護、工程師和教師等界別亦於周六參與抗議集會及繼續罷工，令部份政府服務中斷。有教師舉起「我們是學前班的教師，每個孩子都是我們的未來，我們不希望獨裁統治」。

國營傳媒宣稱，周五另有數以千計民眾參與支持軍方的示威，但國際傳媒未能驗證有關就法。此外，軍政府周日又宣佈釋放23000名在囚人士，以「建立新民主國度」。

路透社

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