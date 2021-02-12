【彈劾聆訊】

美國參議院第二次彈劾前總統特朗普的聆訊踏入第三日，擔任控方的民主黨眾議員總結陳詞，呼籲所有參議員判特朗普1月6日在國會「煽動叛亂」罪成，否則難保悲劇三年後重演。特朗普的律師接下來會為他辯護，說明他沒有直接指使支持者和享有言論自由，料在一天內完成，最快周末可表決。

民主黨前日再引用國會衝突當日的片段，展示特朗普的支持者稱「我們是被邀請到這裏」、「是特朗普派我們來」和「他會很高興，我們為特朗普而戰」，作為他煽動群眾的證據。首席彈劾經理拉斯金（Jamie Raskin）表示，「為我們國家發生的事，運用常識去想，為甚麼特朗普知道支持者攻擊國會後，不立即叫他們停止？為甚麼他作為憲制的領袖，不做任何事找增援？」又問「甚麼東西令你覺得，特朗普與一眾違法暴徒帶來的噩夢已過去？」

侵粉叛亂非突然發生

對於特朗普的律師辯稱他沒有要求支持者使用暴力，拉斯金指特朗普自大選後，不止一次鼓吹憤怒和極端情緒，這場侵粉叛亂並非突然發生。拉斯金又稱，他的言行不受第一修正案中的言論自由保護，因此認為參院逼切地要判他有罪，阻止他2024年再競逐入主白宮。

其他彈劾經理也力陳彈劾特朗普的理據。迪恩（Madeleine Dean）直言如沒有特朗普，這場襲擊根本不會發生；劉雲平表示，「我不害怕特朗普在四年內再參選，而是害怕他再敗選，會做同樣的事」。尼格斯（Joe Neguse）則請求其他參議員判特朗普有罪，詢問「誰能說這種事不會再發生？」

辯方斥播片撕裂國家

審訊昨日輪到特朗普一方辯護，其律師舍恩（David Schoen）此前已表明過程會很快，不打算用盡給他們的16小時，同時批評民主黨再播出當日的片段勾起了美國人傷心的回憶，撕裂國家，但證明不到事件與特朗普有關連。特朗普的高級顧問米勒（Jason Miller）亦預期辯護工作會在一天內完成，意味一眾參議員最快周末可表決彈劾案，結束這場聆訊。

要定特朗普的罪必須有67名參議員、即要有至少17名共和黨員倒戈支持才能成事，但經多日審訊後，他們仍傾向保護特朗普。霍利（Josh Hawley）批評，前日的聆訊內容都是重複，不符合法律標準；魯比奧（Marco Rubio）亦重申彈劾不在任的人根本不恰當，會開非常危險的先例。但總統拜登卻估計，有些人可能會改變主意。

路透社/法新社