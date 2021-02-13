（北美通訊）住在紐約Lynbrook的Irving Chou是台灣移民第二代，其患癌症末期的母親渴望返回家鄉台灣度過生命最後一段日子。但因為所需費用超出他們所能負擔，Irving周三在GoFundMe開設了籌款網頁，出乎意料地得到熱烈回應，不足一天已經達標。

Irving的母親出身貧窮，到美國時幾乎身無分文，但為了子女可以過更好的生活，她工作了一輩子，直至被診斷患上癌症。經過兩年半的搏鬥，還是未能戰勝癌魔。醫生宣佈，她的生命只剩下不到6個月。而這個時候，她開始想念家鄉，渴望回去度過餘下日子。

由於媽媽沒有台灣的醫保，預計旅費、臨終前的安寧緩和、善終等住院費用，會是一筆他們一家難以負擔的開支。在無計可施下，他們決定在網上進行眾籌。但想不到開了籌款網一天就已經達標。

Irving特別拍了短片逐一多謝捐款的親友和社區內的人。他表示，原本沒有信心可以籌得足夠款項，所以將預計的台灣醫院所需費用的一半，三萬元（美元，下同），作為籌款目標。在迅速達標後，他們已經將目標調整為原本所需的5萬，希望可以籌到足夠經費，減輕他們經濟負擔之餘，也讓媽媽可以在舒適的環境中安然離世。

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