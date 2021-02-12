路透社周五引述白宮消息報道，拜登政府近日正式檢討美軍古巴關塔那摩灣監獄的未來，目標是關閉監獄，預計拜登將在未來數周或數個月內，就此簽署行政命令。不過美國政府受法律限制，不得把監獄囚犯送回美國本土，加上共和、民主兩黨均有聲音反對關閉關塔那摩灣監獄，故估計拜登關閉監獄的計劃將面臨重重困難。

美國國家安全委員會發言人霍恩（Emily Horne）表示，委員會正按照程序，評估拜登政府從上屆政府繼承的東西處於甚麼狀況，又稱拜登團隊的目標是關閉關塔那摩灣監獄。霍恩指，國家安全委員會將在關閉監獄一事，與國務院、國防部及司法部密切合作，同時跟國會密切磋商，但承認目前仍處於前期工作階段。

曾囚800懷疑恐怖分子 虐囚醜聞損美聲譽

美國於2002年1月開設關塔那摩灣監獄，拘留涉嫌與阿蓋德組織和塔利班有聯繫的人士，包括五名涉嫌策劃和協助2001年「911」恐襲的疑犯，後來擴大至關押所有懷疑恐怖分子，高峯期曾囚禁800人。不過監獄多年來屢爆虐囚醜聞，被指違反人權，亦打擊美國的國際形象，前總統奧巴馬在任時，已計劃關閉關塔那摩灣監獄，但遭當時控制國會的共和黨阻止，特朗普2017年上任後隨即改變關閉監獄的計劃，監獄於是繼續運作。

目前關塔那摩灣監獄內仍有40名囚犯，大多已數被關押近20年，卻仍未受到任何起訴或審判，即使是涉嫌策動「911」襲擊的主謀穆罕默德（Khalid Sheikh Mohammed），也是2019年才排期在軍事法庭開始受審，更因疫情而變得遙遙無期，估計美國政府單是為了囚禁他一人，已累積花去1.6億美元（約12.5億港元）公帑。拜登去年參選總統時承諾關閉監獄，但沒提出具體路線圖，霍恩亦承認需跨部門合作才成事。

美國法律至今規定，聯邦政府無權從位於美國境外的關塔那摩灣監獄，移送囚犯至美國本土，即使現時民主黨控制國會參眾兩院，但部分民主黨人亦反對把囚犯送回美國。路透社分析指，即使拜登政府展開相關工作，預計亦會在政治、法律和外交層面遇上不少問題，關塔那摩灣監獄短期內仍難以正式關閉。

路透社

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