世界衞生組織周五表示，南非一份初步報告顯示，武漢肺炎康復者可以再次感染新型變種病毒，但接種疫苗似乎能減輕病情。

世衞首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）指出，注射疫苗雖未必能避免感染變種病毒，但有助減輕病情。斯瓦米納坦說：「南非及巴西目前的（疫苗）試驗，顯示能完全防止重症、住院及死亡，在任何試驗都未出現一宗類似個案。」她又指疫苗可減少病毒傳播，「現在有報告指出，如果你注射疫苗後受到感染，病毒量大大減低，所以感染他人的機會可能更低」。

斯瓦米納坦又指除了注射疫苗，戴口罩、洗手、社交距離等預防措施同樣重要。

維他命C、鋅無助減輕症狀

不少人服用維他命C及鋅，希望能對抗或減緩感冒和流感症狀，《JAMA Network Open》期刊周五發佈的一項最新研究發現，維他命C及鋅無助減輕武漢肺炎症狀。

在臨床試驗中，研究員向214名、共3個組別在家療養的成年人，分別提供高劑量維他命C、鋅或同時兩種補充劑，第4個組別則沒有給予補充劑。克里夫蘭診所（Cleveland Clinic）心臟科醫生米林德賽（Milind Desai）及研究團隊指出：「高劑量鋅、維他命C或同時兩者皆無助減緩武漢肺炎症狀。」

維他命C及鋅不但無助應對症狀，更導致一些不良效果，約翰斯霍普金斯大學（Johns Hopkins University）醫學院醫學副教授米喬斯（Erin Michos）說：「報告提到攝取補充劑組別比一般護理組別有更多副作用（嘔心、腹瀉、胃抽筋）。」

科學家會繼續研究維他命及補充劑對治療武漢肺炎的效用，包括就維他命Ｄ進行隨機試驗。

美國有線新聞網絡／CNBC

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