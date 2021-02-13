俄羅斯與西歐國家關係近期因俄政府拘捕反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）再次惡化，俄外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）周五接受俄媒訪問時，表示若歐盟進一步制裁俄羅斯，傷及俄羅斯經濟，俄方亦準備好與歐盟斷絕關係。克里姆林宮事後急忙解畫，稱傳媒誤解了拉夫羅夫的意思，強調無意中斷與歐盟的關係，但會對歐盟的「敵意行為」做好準備。

拉夫羅夫當時被主持人問到「我們是否步向與歐盟脫離關係」，拉夫羅夫回應指，假如歐盟的制裁會傷及俄羅斯經濟，且涉及最敏感的領域，俄方便準備這樣做，而且已經準備就緒。拉夫羅夫強調俄羅斯無意自我孤立，並希望跟歐盟合作，但萬一歐盟有所行動，俄方亦要有所準備，形容「如果你想和平，便要準備好戰爭」。他呼籲歐盟以平等及互相尊重的基礎，與俄羅斯合作，又稱歐盟與俄羅斯關係惡化，是始於2004年歐盟東擴，讓波羅的海三國及多個前東歐集團國家加入。

拉夫羅夫亦提到烏克蘭問題，指烏克蘭未能履行《明斯克協議》，但強調協議獲聯合國安理會批准，烏方無法逃避，各方亦已為協議作出妥協，若有人真的試圖拒絕執行，只會對俄羅斯有利。

克宮：是傳媒斷章取義

拉夫羅夫的言論隨即引起傳媒以至外國譁然，德國外交部批評俄方的表態令人不安及難以理解，重申有意繼續與俄羅斯合作。德國外交部前官員埃勒爾（Gernot Erler）形容，拉夫羅夫是在恐嚇西方，希望歐盟月底召開外長級會議時，不會對俄實施新制裁。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）不久後澄清，稱傳媒譁眾取寵，對拉夫羅夫的發言斷章取義，強調俄羅斯希望與歐盟發展關係，只是要作最壞打算。佩斯科夫稱，若歐盟作出「極端具破壞性」的行為，俄羅斯便必須準備好與歐盟切割，為此需有能力為基建設施準備應對方案。

歐盟料月底制裁普京親信

歐盟將在2月22日召開外長級會議，外界現階段估計歐盟或會因應納瓦爾尼被捕，在月底宣佈凍結更多俄總統普京親信的資產，亦可能禁止該些人等進入歐盟國家領土。歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）上周訪問莫斯科時，亦要求俄羅斯政府釋放納瓦爾尼，並揚言會對歐盟與俄羅斯的關係作清晰表態。博雷利的發言人周五表示，已注意到拉夫羅夫的言論，承認歐盟與俄羅斯關係欠佳。

納瓦爾尼周五再次上庭，就他涉嫌誹謗二戰老兵的案件應訊，法院附近保安大幅加強，納瓦爾尼出庭時隔着玻璃隔板，一旦他罪成最高可被判囚兩年。納瓦爾尼亦被指違反緩刑條件，早前被法院判囚3年半，納瓦爾尼一方已提出上訴，法院預定2月20日決定是否受理。

德國之聲/塔斯社/法新社

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