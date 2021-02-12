巴西一名16歲少女涉嫌協助繼父謀殺親母及9歲胞妹被捕，案件引起全國關注。涉案的繼父承認用刀殺害妻子，及後再為掩飾罪行而殺害9歲繼女，但對如今被捕16歲繼女留下活口。少女其後向警方表示，「不喜歡母親」及戀上繼父，警方疑她因此協助繼父犯案。

疑犯前年起跟繼女發生關係

涉案繼父亞瑞納（Fabricio Arena）現年34歲，周一在南馬托格羅索州（Mato Grosso do Sul）一處建築地盤上班時被拘捕。他在2015年12月與同齡妻子克里斯蒂安（Cristiane Arena）結婚，他承認在去年11月與太太打架時，用刀殺害她，但辯稱是自衞行為。他又向警方承認，1個月後因為不堪9歲繼女多番追問媽媽下落，於是掐死她。

亞瑞納又向警方表示，自從繼女在2019年踏入15歲開始，便與她發生關係。州警察正循性侵案方向調查。

9歲繼女被殺 只為掩飾罪行

警方周一亦拘捕了懷疑涉案的16歲繼女，但因她未成年而沒有公佈名字，又指她可能遭繼父強姦。警方指，該名少女涉嫌參與去年11月及12月的兩宗謀殺案，她在周二供出藏屍地點，警方在她位於聖保羅州蓬佩亞（Pompeia）的住所，一個水池旁邊空地挖掘出屍體。少女否認殺害母親和妹妹，但警方指她承認「不喜歡」母親，並戀上繼父。

蓬佩亞警長亞農恰托（Claudio Anunciato）表示︰「她（少女）跟母親不咬弦，她承認不喜歡自己媽媽。她跟那個男人（繼父亞瑞納）墮入愛河，然後他們同意殺死媽媽。」亞農恰托續指，他們之後殺死那名9歲女童，不是因為不喜歡她，只是為了掩飾罪行，他們不想有人提起第一宗謀殺案。

英國《每日郵報》

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