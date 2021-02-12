世界衞生組織（WHO）專家團隊上月抵達中國武漢，調查武漢肺炎起源，美國《華爾街日報》引述世衞調查員消息指，中國官員拒絕向世衞提供武肺早期患者的原始病歷資料，使專家難以追查疫情在中國的爆發時間及方式，世衞專家亦曾為此與中方官員展開「激烈爭辯」（heated exchanges）。中方沒有回應傳媒查詢。

現時世衞的調查重點主要在於武肺是否在2019年12月中國報告首宗感染個案前，已開始於中國散播，外界一般認為若中國能更快發現武肺，便可阻止武肺傳播至世界各地。世衞專家消息指，中國早在武肺大爆發前，已有最少90名病人出現類似武肺的症狀。

做法有別其他國家

世衞專家透露，世衞曾要求中方提供武肺早期174名感染武肺人士的詳細病歷，但中方拒絕，只願提供經整理後的總結和分析資料，稱當時沒證據顯示武肺病毒已出現。知情人士指，世衞專家被拒取得原始數據，導致他們無法自行分析武肺到底是何時開始在中國爆發，以及疫情早期爆發的程度如何。

世衞調查團隊成員指，過往世衞成員多會接受世衞要求，在遮蔽患者個人資料後便交出他們的詳細病歷，讓調查人員全面審視每個病例，中方官員卻只挑出數個個案作例子，而非讓世衞專家研究所有個案，與傳統傳染病學調查方式不同。中國提供涉及2019年底前的流感追蹤資料，亦只來自一間醫院及一間兒童醫院。

中國官員日前與世衞官員一同召開記者會，指武肺病毒源自實驗室洩漏的機會極低，不會再循這方向調查，但同時不排除病毒是從冷凍食品傳入。多個國家則要求中國提供更多資訊，但由於世衞實質上無權強制成員國的行為，故一切只能依靠中國主動合作。

專家成員批難作深入分析

來自澳洲的世衞團隊成員德懷爾（Dominic Dwyer）批評，中方的舉動導致專家只能從有限資訊作詮釋，世衞團隊亦因此在訪問中國期間，與中方官員作出激烈爭辯，他質疑中方發佈資訊的方式與政治壓力有關。世衞專家組丹麥成員費希爾（Thea Fischer）承認，世衞人員與中國官員的討論「有時候情緒很強烈」，她強調自己是科學家，只相信數據及妥善保存的證據，而不是盲目相信任何人的說話，強調如無原始數據，將無法進行更深入的分析，又指其他國家會向世衞提供類似資料。

世衞專家組荷蘭成員庫普曼斯（Marion Koopmans）亦指，儘管中方官員與專家緊密合作，但世衞專家考慮的時間太短，希望日後可取得更多資料。世衞總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）稱，現階段不會排除任何可能性，認為專家需進行更多研究，期望下周發佈專家考察團的初步報告，並在數周後發表正式報告。

美國《華爾街日報》

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