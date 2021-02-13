拜登在慕尼黑安全會議演說 締美國在任總統首例

美國總統拜登將於下周舉行的慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）發表演說，成為首位出席該會議的在任美國總統。

慕尼黑安全會議每年2月舉行，是全球最重要的國防和安全會議。慕尼黑安全會議主席伊辛格（Wolfgang Ischinger）證實，拜登將參加下周五舉行的會議，針對大西洋兩岸關係發表演說及接受提問。拜登過去曾以副總統身分出席，可說是會議的常客。伊辛格表示，拜登在慕尼黑安全會議發表針對歐洲的第一場演說，可見他對德國領導角色的高度期待。

由於武漢肺炎疫情關係，會議今年將以視像方式舉行，重啟大西洋兩岸關係是會議焦點。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）、世衞總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）、德國總理默克爾（Angela Merkel）等人都會發言。

英國研發驗尿檢測子宮癌 準確率逾91%

英國曼徹斯特大學及曼徹斯特國民保健服務信託基金的科學家周四宣佈，已研發出一種靠驗尿測試子宮癌的方法，可取代目前侵入性及會造成痛楚的測試方式。

最新方法是透過顯微鏡觀察尿液或陰道樣本以檢測癌症，女性可在家中自行收集尿液或陰道樣本，準確率達到91.7%。研究團隊已初步對103名已知患癌及113名停經後有不明出血的女性進行測試，一旦大規模試驗成功，便可能引入臨床使用。

目前臨床診斷子宮癌都要採取活體組織切片，在過程要使用狹長的子宮鏡檢查子宮內部，並移除細胞。研究指有1/3女性因為技術困難或難以忍受疼痛，而要一再重複這個過程。

美國田納西州牧羊犬 繼承已故主人$3900萬遺產

美國田納西州一隻邊境牧羊犬（Border collie），繼承了其主人的500萬美元（約3,900萬港元）遺產。

狗狗的主人多里斯（Bill Dorris）去年離世，他沒有結婚，留下了8歲的「Lulu」，「Lulu」現由多里斯的朋友伯頓（Martha Burton）代為照顧。

伯頓表示，多里斯生前指示把遺產轉以信託形式用作照顧「Lulu」的開支。伯頓指多里斯很愛「Lulu」，但她不知如何花500美萬元在「Lulu」身上。

中央社/美國廣播公司/英國曼徹斯特大學網站

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