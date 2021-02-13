美國參議院周五完成了前總統特朗普彈劾案第四天聆訊，特朗普辯護律師團隊僅用了3小時陳詞，之後便預定最快在本港時間今晚深夜，參議院便會就彈劾罪成與否進行表決。英國廣播公司（BBC）評論認為，辯護團隊是採取了「以簡勝繁」（Less is more）的策略，因為他們或已很清楚民主黨無法爭取足夠的共和黨人倒戈支持彈劾。

控方13小時陳述兼播片 辯方僅花3小時

民主黨的彈劾管理人於周三及周四接連發放新的示威片段，期望爭取作為陪審員的參議員認同，衝擊國會是由特朗普煽動，足足花費了13小時來提出種種理據。彈劾管理人之一的民主黨眾議員尼格斯（Joe Neguse）認為，特朗普當日的角色明顯是以總統身份，煽動其支持者使用暴力。

參與起草彈劾案的民主黨眾議員拉斯金（Jamie Raskin）期望，參議院能夠同時禁止特朗普日後再度參政，因為沒有人相信他會停止煽動暴力；另一起草人劉雲平（Ted Lieu）則認為通過彈劾，能令往後的總統及官員不會再做同樣的事情。

特朗普的辯護團隊原先是認為彈劾案違憲，但參議院通過可進行聆訊，因而被迫改變策略。特朗普一方原定有16小時來陳詞，但辯護團隊決定速戰速決，僅花了3至4小時表述論點。BBC評論指出，站在辯護的角度來看，此舉的確可以「以簡勝繁」，事關特朗普很可能已有足夠的支持。

參議院最快今晚表決 否決機會高

參議院將於當地時間周六上午10時（香港時間今晚11時）重新開會，就會否增加證人作供環節進行辯論及投票。如果經討論後認為不需要，或者未能得到足夠票數，民主、共和兩黨會作最後的閉門討論，最快今晚或周一就能正式對彈劾案投票表決，意味開審後僅花一周時間便有結果。

由於民主、共和兩黨各佔參議院50席，要通過彈劾卻至少需要三分二、即67張贊成票，換言之民主黨必須至少爭取17名共和黨人倒戈。雖然目前有6人的取態偏向支持民主黨，但預料大多數共和黨人仍會投票反對彈劾特朗普。

英國廣播公司

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