美國紐約州曾是武漢肺炎重災區，州長科莫的秘書德羅沙（Melissa DeRosa）爆料指，州政府之前隱瞞護老院武肺死亡人數，以逃避上屆政府調查。事件持續發酵，兩黨州議員齊聲譴責科莫，科莫到白宮會晤總統拜登時迴避記者提問，白宮亦拒就醜聞表態。拜登去年曾公開大讚科莫的抗疫表現。

州議員要求刑事調查 促科莫辭職

醜聞率先由《紐約郵報》揭發，德羅沙在跟紐約州民主黨議員進行視像會議時，承認因擔心會受時任特朗普政府攻擊，在去年8月指派聯邦司法部介入調查，於是隱瞞州內護老院的武肺死亡人數，把逾1.5萬人死亡的事實壓至不足6,000人。

儘管德里沙和其他科莫團隊成員把隱瞞責任歸咎於特朗普可能把事件政治化，但未能平息外界質疑。不只共和黨州議員，連份屬黨友的民主黨州議員也割席譴責。

州議會的共和黨領袖巴克利（Will Barclay）強調必須追究責任，又認為科莫團隊只是為求保住自身利益和形象，要求對科莫團隊展開深入刑事調查及召開公開聽證會交代。多名民主黨州議員也同意，不適合再讓科莫掌握緊急狀態所賦予的權力，另有議員要求科莫辭職。共和黨的紐約州聯邦眾議員澤爾丁（Lee Zeldin）則提出，需要調查科莫有否妨礙司法公正。

科莫迴避記者 白宮遊花園不回應

科莫周五以全國州長協會（National Governors Association）主席身份，到白宮跟總統拜登和副總統賀錦麗開會，討論接下來應對武肺的全國措施。在會議前見記者時，科莫跟拜登雙雙拒絕接受記者提問。

在白宮記者會上，白宮新聞秘書柏莎琪（Jen Psaki）被問到拜登是否仍對醜聞纏身的科莫有信心，她未正面回應，僅稱拜登跟州長開會並非要給予對方肯定，而是尋求通過紓困方案。

不過霍士新聞替拜登翻舊帳，指他曾公開讚揚科莫的抗疫表現，去年形容後者每日召開簡報會向公眾交代疫情，是「領導能力的課堂」，為美國定下了「黃金標準」，又指對方完成了「了不起的工作」。

美國《紐約郵報》／霍士新聞

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