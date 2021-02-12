（北美通訊）紐約亞裔律師協會（Asian American Bar Association of New York）周四發表報告，紐約市去年因疫情關係，針對亞裔的仇恨罪案數目，與一年前比較激增7倍。報告指，很多受害人沒有報案，使問題被低估，建議加強警力調查外，亦應鼓勵亞裔社區參與政治活動，主動報案以回應問題。

報告表示，在美國發生「911」恐襲後，針對亞裔族群的仇恨事件明顯增加；這個情況在特朗普出任美國總統初期，再次惡化，受害人以南亞裔、穆斯林、錫克人、印度人、中東人為主。去年，美國爆發大規模武漢肺炎疫情後，去年3月至9月共錄得超過2,500宗針對亞裔的仇恨事件，受害人轉至東亞人為主。

截至去年年底，紐約市組織停止仇恨亞太裔（Stop AAPI Hate）全年共接獲259宗歧視亞裔事件的投訴，受害人主要被言語騷擾、遭人迴避（shunning）或肢體襲擊，亦有受害人被當面咳嗽、吐口水。

三藩市州立大學（San Francisco State University）美國亞裔研究系教授張華耀（Russell Jeung）周四出席報告發佈會表示，紐約市很多仇恨事件與交通有關，例如亞裔遭的士、共乘租車服務拒載等。他續指，受害人會產生長遠創傷，如抑鬱、失眠、避免前往某地方等。

報告引述紐約市警察局（NYPD）數據指，去年頭10個月， 警方接到24宗與武漢肺炎疫情相關的仇恨罪案；其間，針對亞裔的仇恨罪案數量是2019年的8倍。當局在去年第一季共拘捕23人，涉嫌干犯仇恨罪案，39.1%案件受害人為亞裔；與2019年同期的6.1%，比率急增超過五倍。值得留意是，針對其他族裔的仇恨罪案有所減少。

報告亦引述紐約市人權委員會（New York City Commission on Human Rights）數據，顯示去年2月至5月期間，委員會接獲389宗與疫情相關的仇恨事件報案，當中145宗案件受害人為亞裔，佔37%。

報告指，由於很多受害人沒有報案，相信歧視問題被嚴重低估。報告列舉多個受害人不報案原因，包括認為浪費時間、麻煩、言語不通、害怕遭報復等。報告強調，很多舉報網站和熱線均設匿名舉報，保護報案人私穩。

因應問題的規模和嚴重性，紐約亞裔律師協會董事會總監兼發行委員會主席郭文（Chris Kwok）建議，把紐約市警察局轄下的反亞裔仇恨案小組（anti-Asian Hate Crime Task Force）轉為永久部門，亦認為要加強鼓勵亞裔社區參與政治活動。

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