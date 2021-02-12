美國國會參議院周五展開對前總統特朗普彈劾案的第四天聆訊，由特朗普一方辯護律師陳詞。特朗普一方批評彈劾不合憲，屬充斥仇恨的政治報復，強調特朗普在衝擊國會事件前發表的演說，內容與一般政治演講無異，沒有煽動暴力的成分，批評彈劾案不但與事實和證據不符，亦違背美國國民利益，促請參議員判特朗普無罪。

特朗普一方原定有16小時時間陳詞，但律師團表示希望盡快完成彈劾案，因此只會花3至4小時闡明立場。特朗普律師團隊成員范德維恩（Michael van der Veen）周五在參議院陳詞，他批評彈劾案不公平，屬公然的政治報復，而且也不合憲。范德維恩形容：「如同過去4年其他左翼發動的政治獵巫一樣，這項彈劾案完全不符事實、證據和美國國民利益」。

指「拼死戰鬥」字眼屬正常政治用語

范德維恩指出，特朗普1月6日當天在國會外的演說內容，是受美國憲法保障的言論自由，橡察部門至今亦未把示威者的行為，與特朗普當天的言論扯上關係，因此國會的彈劾案並不合理。范德維恩承認特朗普的確曾說過「拼死戰鬥」（fight like hell）等字眼，但意思並非煽動暴力，形容演說只是平常的政治比喻，與政界人物過去數百年來的用詞別無二致，「無數政治人物過去也曾說過要為他們的原則戰鬥」。

范德維恩承認衝擊國會事件是不能接受的違法行為，亦造成創傷，但特朗普沒有指示示威者衝擊，稱當日有人騎劫和平集會，以滿足個人目的，估計他們早在特朗普發表演說前已計劃使用暴力，形容特朗普不可能「煽動本已計劃出現的事」。

批民主黨播衝擊片非必要

民主黨一方過去兩日陳詞時，展示示威者衝擊國會當天從未曝光的片段，指特朗普在敗選後蓄意聲稱選舉出現舞弊，煽動國民之間的緊張情緒，形容特朗普危險，不應再讓他擔任公職，又引述多名示威者指是為特朗普而戰鬥，以指控特朗普需為衝擊國會事件負責。特朗普另一名代表律師肖恩（David Schoen）批評，民主黨發佈影片的做法是娛樂性質，也沒有必要，強調特朗普與示威者的行為無關，不應為此負責任。

特朗普律師團隊重申，真正需為衝擊國會負責任的人，正是當天參與衝擊的示威者，他們不少亦已被執法部門拘捕及起訴。目前共和黨只有少數參議員表態倒戈支持彈劾，估計彈劾案達到67票通過門檻的機會不大，共和黨密蘇里州參議員霍利（Josh Hawley）更直言，對民主黨人播放衝擊當天的影片感失望，批評民主黨人未有從法律觀點出發處理彈劾案。

美聯社/路透社/法新社

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