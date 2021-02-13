（北美通訊）警察執勤時最需要甚麼？肯塔基州霍金維爾（Hodgenville）的警察局長理查森（James Richardson）認為是情緒控制和同理心。當地警方周三出動多部警車，進行跨縣追捕，但結局卻反轉地，以非常溫馨的形式結束。這戲劇化的一幕被警員的隨身攝影機全整記錄下來。

這場涉及多部警車的激烈追捕，共跨越了肯塔基州兩個縣。可疑車輛最後為了避開警方的路障，被迫駛入霍金維爾一個停車場。幾部警車即時包圍這車輛，警員都下車擎槍指向可疑司機，大聲呼喝她下車。

參與追捕的理查森走近司機位，透過車窗用槍指向司機。現場氣氛突然180度逆轉。「我走到駕駛位旁邊，叫她解開車門的鎖，她舉起雙手，全身顫抖。當我打開車門時，她面如死灰，明顯嚇壞了。」理查森接受《紐約郵報》訪問時回憶表示。

警員的隨身攝影機顯示，理查森將槍放回槍袋，並安慰司機，叫她冷靜。「我只是想讓她冷靜下來。當然，其他同事的槍仍然對準她。」理查森解釋他當時的判斷。「我不認為她是威脅，她並無任何武器。我控制了她雙手，她開始哭泣，並伸出手抱我，於是我回抱她。」

警方資料顯示，司機是41歲的庫里（Latrece Curry），與丈夫發生家庭糾紛後，在警方到場前逃走。有警員發現她駕駛的車，但她不肯停車，於是引發這次追捕。她之後被拘留，警方起訴她拒捕、危險駕駛和違反交通法例。

理查森表示，庫里事後解釋當時茫然失措，不知道自己在做甚麼，她為此感到非常抱歉。她本身沒有犯罪記錄，據警方所知她也從未惹過麻煩。「她只是做了一個很錯的選擇。」

以擁抱結束一場追捕，理查森坦言是他當差23年以來首次發生，但這也是個在追捕結束時保持情緒控制的最佳例子。「同理心是個好東西，尤其是執行警務時。當我們身處一個甚麼事都會發生的世界，每個人都會有機會犯錯。」

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