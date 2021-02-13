（北美通訊）美國總統拜登上任第一天，就不借推翻自己的競選承諾，下令暫停石油和天然氣開採，又停止美加Keystone XL輸油管項目工程和重返《巴黎協定》，強調「沒時間可以浪費」。看似急國民所急，但原來都是選擇性執行。「現實版Iron Man」馬斯克（Elon Musk）爆料，他曾在拜登政府上任前建議開徵碳稅，以加快普及使用再生能源，但即時被否決，原因是「政治上太難做到」。

馬斯克在周四上架的喜劇演員Joe Rogan最新Podcast中，提及與拜登團隊的接觸。Rogan問馬斯克是否需要新科技上的突破，才可以增加電動車的使用率。馬斯克認為，最大問題是要促使公眾從化石燃料轉向再生能源，市場才會需求大量電池，而要鼓勵公眾這種轉變，最好的方法是開徵碳稅。「我們只需要向碳排放定價，市場就會以明智的方法作出反應。」

他表示，當他向即將上任的拜登團隊提出建議時，對方認為「這在政治上似乎太難了」。馬斯克說，他當時的反應是：「這是你參選的至少一半原因，那你為甚麼不去爭取？」

馬斯克建議，向消費者徵收碳稅，但可以向低收入人士提供寬免。碳稅將有利他的Tesla電動車銷情，即使他表示旗下的SpaceX也需要繳付碳稅（SpaceX正計劃在德州購買天然氣作為火箭原料）。

雖然曾經指控石油公司串謀抹黑Tesla，但馬斯克在Rogan的Podcast表示，他「不贊成妖魔化石油和天然氣行業」，因為這樣做會令業界工人不安，而且全面封殺，意味行業內的每個人都會餓死。他認為長遠仍有需要使用化石燃料，問題只是如何加快使用可持續再生能源。「只是開徵碳稅的話，我們就不用扮演魔鬼角色了。」

這次並非馬斯克首次建議開徵碳稅。根據彭博社2017年的報道，他也曾在特朗普政府上任前提出同樣建議，但對方興趣不大。

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