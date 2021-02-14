美國前總統特朗普雖然避過彈劾，但仍面對多宗訴訟，喬治亞州官員正調查他致電包括州務卿在內的兩通電話內容，是否企圖推翻州選舉結果；特朗普集團在紐約面對涉及保險詐騙等刑事調查；他之前面對的兩宗性侵指控，在他卸任後可能重啟。

兩度致電喬治亞州施壓

消息人士指當局正調查特朗普的兩通電話，一通是1月時打給喬治亞州州務卿拉芬斯珀格（Brad Raffensperger），美國有線新聞網絡獲得的錄音顯示特朗普向他施壓，要求「找出」選票以挑戰選舉結果。紐約前聯邦檢控官威廉斯(Bret Williams)表示︰「這不是一宗容易的官司，但這也不是一宗你應該置諸不理的案件。很難證實他意圖要求拉芬斯珀格犯下選舉舞弊，但他可能有這樣做。」

特朗普資深顧問米勒（Jason Miller）發表聲明，指特朗普與拉芬斯珀格的通話中沒有任何「不恰當或意料之外」的內容，「如果拉芬斯珀格先生不想接到有關選舉的電話，那麼他不應該出任州務卿。」

另一宗調查則是涉及特朗普去年12月致電喬治亞州州務卿辦公室一名選舉調查員，他正調查柯布縣（Cobb County）選票舞弊的投訴，特朗普要求這名調查員「找出舞弊」，又說該名調查員會成為「國家英雄」。富爾頓縣地區檢控辦公室正接手調查，指特朗普企圖影響該州的選舉官員，檢控官表示將「一視同仁」地處理這宗案件。

被指涉保險詐騙及瞞稅

特朗普在紐約也面對刑事調查，曼哈頓地區檢控官辦公室正調查特朗普集團是否違反該州法律，包括保險詐騙，稅務詐騙或其他詐騙，調查範圍廣泛。例如特朗普集團在申請貸款時，有否誤導金融機構；出售七泉莊園(Seven Springs)是否有避稅；以及扣除支付給顧問的費用等等。

紐約州檢察長詹姆斯（Letitia James）辦公室正對特朗普集團展開民事調查，查明有否誇大資產價值以獲得有利的貸款和保險計劃。特朗普集團的顧問強調，公司嚴守法律、繳交了一切稅項，也沒有人收取不當利益。

特朗普集團也被指利用2017年總統就職禮，向特朗普家族的酒店「嚴重多給報酬」，涉及就職基金100萬美元(780萬港元)。

調查是否煽動支持者衝擊國會

有關1月6日特朗普是否煽動支持者襲擊國會一案，華盛頓聯邦檢控官仍在調查當中，強調沒有人可以凌駕法律，包括特朗普。這宗案件目前涉及超過200人被控，控辯雙方在有關由誰承擔責任方面，都有提及特朗普對示威者的影響。例如周四一宗案件上，檢椌官就指一名女子當時正等候特朗普的指令，是控方首次作出這類指控。華盛頓特區檢察長拉辛（Karl Racine）警告，當地法律禁止作出聲明「明確鼓勵和哄騙，動員他人去參與暴力」。

面對兩宗性侵指控

除了政治及財務訴訟，特朗普還面對兩宗性侵指控，雜誌專欄作家卡洛爾(E. Jean Carroll)指控他強姦，另一名女子澤爾沃斯(Summer Zervos)亦指控特朗普2007年性侵她，兩人同時指控特朗普說她們說謊屬誹謗。

美國有線新聞網絡

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