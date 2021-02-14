紐約地鐵連環發生4宗傷人案釀2死

美國紐約市地鐵發生懷疑隨機傷人事件，24小時內先後有4人在地鐵站內被刺傷，其中2人死亡。警方指所有受害者似乎都是露宿者，而且每宗案件似乎沒有動機，目前已拘捕一名男子，涉及其中3宗傷人案。

警方透露，首宗傷人案發生於當地時間周五早上約11時20分，一名67歲男子在曼哈頓上城一個地鐵站被身份不明的男子刺傷，隨即送院救治。當晚11時左右， 一名男子在皇后區地鐵站頸部和身體被刺傷，救護員到場後，傷者宣告不治。約兩小時後，一名地鐵職員在曼哈頓上城地鐵站發現一名44歲女子身中多刀，不省人事，傷者送院後證實死亡。大約15分鐘後，一名43歲男子又在地鐵站被刺傷，目前留院，情況穩定。

紐約巿警察局長謝伊（Dermot Shea）表示，將增派500警員駐守地鐵沿線。紐約地鐵署理主席范伯格（Sarah Feinberg）及紐約運輸業勞工聯盟TWU Local 100工會主席優塔諾（Tony Utano）發表聯合聲明，指事件令人髮指和不能接受，已要求立即加強地鐵站的警力，並向有需要人士提供情緒支援。

拜登簽令讓跨性別者與女性運動員比賽 多州準備自行立法阻撓

美國總統拜登上月簽署行政命令反性別歧視，包括要求學校允許學童按性別認同進入洗手間、更衣室或參加體育賽事。但多個共和黨主導參議院的州份「唱反調」，密西西比州考慮禁止跨性別者參加女子體育賽事，指這些人士有不公平的生理優勢。田納西州和猶他州亦正考慮類似法案。

共和黨控制的密西西比州參議院，周四以34比9通過法案，禁止跨性別運動員參與校園女子體育賽事，法案將提交同樣由共和黨控制的眾議院商議。有研究顯示變性的女子即使接受了降低睾丸激素治療，大多數仍保留原本性別的生理優勢，較女性具有更強的力量、骨質密度和肌肉力量。

維護少數族群LGBT的「人權運動」（Human Rights Campaign）譴責密西西比州的法案，並未解決任何實際問題，亦非選民要求，「只是受國內極右組織所驅使，企圖散播恐懼和仇恨」。

猶他州的共和黨參議員邁克李（Mike Lee）亦聯同13名共和黨參議員提出類似法案，禁止跨性別者參與校際女子運動賽事，被批評 違反教育法修正案第九條中禁止性別歧視的主張。田納西州參議院亦討論類似法案，要求學生參賽前必須提供出生性別證明。

美國廣播公司／英國《每日郵報》

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