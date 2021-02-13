網上騙案時有聽聞，約會網同樣有不少「騙徒」。互聯網世界不用以真身示人，用假相固然不在話下，連每句對話也可以慢慢咀嚼，仔細分析對方的想法才傳送，不少用戶也反映遇到這些騙案，但整體不影響其對使用約會網的看法，最終自己都會更審慎選擇對象。

根據皮尤研究中心（Pew Research Center）的調查，超過七成用戶反映使用約會網時，對方欺騙或隱瞞自己的資訊來令自己變得更吸引，25%人則認為這情況很普遍，僅3%受訪者認為這種「騙案」在約會平台上並不常見，另外有一半人表示發現有人使用虛假賬戶作詐騙，更有四分一人指自己受到騷擾等情況。

不少香港用戶也反映遇到這些負面情況，用戶反映最多的落差情況也是「照騙」，例如「P圖P得好勁」。Connie（化名）透露自己其中一次經歷，她指對方「影相成日只影半身」，豈料相約外出後發現他比身高159厘米的自己還要矮，更誇張的是另一次約會，跟對方第一次見面就被「伸手入裙摸」；透過約會程式認識現任丈夫的雙子女（化名）亦指出，自己曾受到性騷擾。

阿俊（化名）透露遇過的負面經歷，除了真人的外貌跟相片「有好大出入」外，一起外出後發現對方「好冇禮貌」，「相當爛口」，跟平時使用通訊軟件文字聊天時完全不同，令他感到相當驚訝，更導致他對於這些約會程式失去信心。阿Wing（化名）亦試過約會對象突然向她坦白，自己曾經結過婚和有小朋友。

雖然用戶遇到林林總總的負面或受騙情況，但整體上對他們沒有不太影響，仍然相信可以透過手機找到另一半。史丹福大學（Stanford University）社會學系教授羅森菲爾德（Michael Rosenfeld）形容約會程式的機制時直言：「這（約會程式）不單止令你更容易認識別人，你也很容易就能封鎖別人，然後將他們趕出你的（生活）空間。」

記者 吳敬熹

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