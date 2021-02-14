埃及發現可能是世界上最古老的釀酒廠，估計至少有5,000年歷史，考古學家推斷每年產量相當高，估計這些酒是用於祭祀儀式。

埃及旅遊部周六發表聲明，由美國及埃及考古學家組成的團隊在中部城市索哈傑（Sohag）附近的阿比多斯（Abydos）發現這間釀酒廠，專家指其歷史可追溯至5,000年前的那爾邁（King Narmer）王朝，他統一上及下埃及王國，建立古埃及第一王朝。

這間釀酒廠遺址由8個區域組成，每區有40個陶盆並分成兩行排列，據指這些陶盆是用來將穀物和水加熱，煮成的混合物便可發酵成酒。聲明補充指，有英國考古學家早於20世紀初發現這遺址，今次是再次出土。

領導考古團隊的紐約大學考古學家亞當斯（Matthew Adams）指，經研究後這釀酒廠的生產規模相當大，每次可釀造約2.24萬升酒，並指出釀酒廠很可能是特意建在該處，專門為埃及王室的祭祀儀式供應酒，又指挖掘過程也找到在祭祀儀式中使用酒的證據。

阿比多斯是埃及其中一個著名考古遺址，擁有多座塞提一世（Seti I）建造的神廟，至少有3,000多年歷史。法新社報道，埃及近期不斷公佈有新的考古發現，是為了刺激旅遊業，因為當地受武漢肺炎嚴重打擊，期望日後可重新吸引遊客。

法新社

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