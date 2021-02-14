（北美通訊）加州人不滿民主黨籍加州州長紐森（Gavin Newsom）暴政，而發起的罷免紐森（Recall Gavin 2020）活動，已徵集足夠的150萬個簽名。但主辦組織為免有部份簽名無效，希望在3月17日截止前再多集得40萬個。為此，對州長職位虎視眈眈的共和黨提供12.5萬元（美元，下同）資金，希望促成事件。

加州共和黨周六宣佈，向發起罷免紐森活動的組織「拯救加州」（Rescue California）捐出12.5萬元。共和黨全國委員會（RNC）剛於幾天前為協助罷免紐森，向加州支部撥出25萬元。

紐森的首席策略師紐曼（Dan Newman）指控「拯救加州」是受到前總統特朗普和其他共和黨支持者的誤導，而這次捐款正好確認組織和共和黨之間的千絲萬縷關係。「已經不再企圖掩飾，赤裸裸地顯示這次罷免行動背後只是簡單的黨派鬥爭。共和黨失去加州15年，已經越來越絕望，因此現在無所不用其極。」

預計共和黨的捐款將會用作聘請臨時員工收集簽名之用。「拯救加州」目前的收集簽名活動都以義工和郵寄宣傳為主，他們為了拉紐森落台，需於3月17日前徵集得150萬個有效簽名，才可以啟動罷免紐森的選舉。組織主席貝卡羅（Thomas Beccaro）周三宣佈，已獲得150萬個未經驗證的簽名，為免當中有簽名無法通過州政府的驗證，他們希望可以收集夠190萬個。

加州在民主黨治下，成為全美貧困率最高州分，稅收則是全美最高。無數加州人因負擔不起租金而淪落街頭，令露宿者數目創新高。但最令加州人不滿的是，紐森上任只有一年半，加州財政情況由擁有216億元盈餘，變成543億元預算赤字。

民意調查顯示，隨着武漢肺炎疫情長期封城，加州的民怨日深。而紐森在去年感恩節前頒佈防疫令，要求居民禁足，但自己卻違反禁令，在高級餐廳與朋友開派對，更加激起民眾怒火。事件被揭發後，簽名數目一下增加了40萬個。

紐森任加州州長不到兩年，民間已經發起7次對他的罷免行動，前6次都因為簽名數目不足而告失敗。

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