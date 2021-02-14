繼非洲中部國家剛果民主共和國之後，西非幾內亞亦出現伊波拉病毒死亡個案，是該國2016年來首次出現死亡個案。

國家衞生安全局局長凱塔（Sakoba Keita）表示，死者包括一名護士，上月下旬不適，之後死亡，2月1日埋葬，出席葬禮的人之中，8人感染病毒，出現肚瀉、嘔吐、出血等病徵，當人3人死亡，4人要入院接受治療。另一宗死亡個案發生在東南部。

首都科納克里（Conakry）一名病人一度逃脫，現已尋回，正在醫院。

幾內亞衞生部長拉馬（Remy Lamah）周六表示，對四宗死亡個案表示關注。

世界衞生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，幾內亞山現兩宗疑似個案，世衞已獲通報，正進行進一步檢測。

西非多國2013至16年爆發疫情，1.13萬人死亡，源頭亦是幾內亞。這次疫情促進伊波拉疫苗研發。

剛果民主共和國日前亦證實再有伊波拉病毒爆發，是當地不足三年來第四次，東部北基伍省布滕博鎮一名女子上周三死亡。

剛果民主共和國自1976年以來，先後12次爆發伊波拉病毒疫情，上次疫情在西部爆發，歷時半年，去年11月才結束。2018年東部地區爆發，2,299人死亡。

伊波拉病毒是一種具高度傳染性，導致嘔吐和腹瀉，可透過體液傳染。雖然不確定這女子感染源頭，但其丈夫是染伊波拉病毒康復者。

法新社

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