日本福島縣對開海域周六晚發生黎克特制7.3級地震，當局認為是2011年311大地震的餘震。地震專家指一場大地震的餘震可長達100年，更可能出現較強烈的餘震，以唐山大地震為例，震後至今40多年仍持續有餘震。

中國地震局以瓶子裝黃豆作舉例以解釋地震和餘震的關係，大力搖晃裝滿黃豆的玻璃瓶後，會出現很大的新空間，這可視為地震，但經搖晃後豆與豆之間有很多空位，需要搖動它來重新調整，越想堆積得更緊密越要多搖數次，而這可理解為餘震。

外界對餘震的理解通常是比較短期，但中國地震局指餘震可以持續達數十年，專家判斷該次地震是否餘震時，會考慮震央是否發生在原本大地震的地震帶上，其強度亦要比主震強度低。大地震後出現很長的破裂帶，板塊為了修補需要再作調整，但調整過程又會產生小型的破裂，因此又會有餘震調整。

專家指板塊要調整至最終平衡，類似結構化學的「最緊密堆積」需要很長時間，亦不是一次餘震便完成，尤其是一般的地震周期是以千年計算，餘震持續數十年以至百年也並示誇張，但隨着每次餘震，強度會漸漸減弱。

餘震達數十年不乏例子

中國唐山大地震發生於1976年，其強度達到7.8級，當地去年7月仍發生5.1級地震，當局認為是唐山大地震的餘震。當局並指即使事隔多年後餘震的頻率會越來越低，但有時亦會發生較大型的餘震。

相比板塊與板塊之間發生的地震，在板塊中央發生的地震能持續得更長。位於北美板塊內部的美國密蘇里州新馬德里縣（New Madrid County）在1811年至1812年發生過3次7.0級至7.4級地震，直至2000年該區仍有小型地震，研究人員指這些都是餘震。

中國地震局

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