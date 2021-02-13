祝願有情人終於眷屬，都首先要有情人！但現在無須再在人海中尋尋覓覓，新生代靠手機應用程式已可結識另一半，甚至與一些原本平常生活不會接觸到的人調情。尤其過去一年受武漢肺炎疫情影響，利用科技約會更加普遍，從小已活在網絡世界的新生代，似乎已將之視為理所當然的約會方式。或者對老一輩來說，網戀看來非常危險也不忠誠，但皮尤研究中心（Pew Research Center）有數據顯示，近50%30歲以下年輕人透過交友程式或約會網結識另一半，反映此已成為年輕人尋找情人的主流方法，有香港受訪者坦言自己非常認真對待網戀，他說：「就像用你平時圈子識人。」

記者 吳敬熹

阿昌（化名）今年28歲，他現任的女朋友正是透過約會程式認識，現在已經交往了一年多。他承認「交友App存在很多不同的人」，常被以為是很危險，而他本人也曾經遇過一些負面的經歷，例如有一些女性其實是向他銷售美容套票等。不過他看待約會程式的態度非常認真，視之為結識另一半的方法，「就像用你平時圈子識人」，「返學識人、上興趣班識人、Speeding Dating識人」，他坦言，以日常圈子認識別人同樣有被騙的風險。

他指出網上或現實尋找另一半其實是殊途同歸，起初都是先看對方樣貌，「啱自己口味」才開始了解對方，最重要的是過程中盡量多溝通和了解，「靠自己去判斷」。他現任女友正是透過不斷了解，「同佢傾多啲偈」，發現大家都有共同興趣，又提及自2019年反修例運動後會考慮對方政見，當感到她真的是適合自己時，便約對方外出，數次後逐漸了解她真實的性格和價值觀，最終「自自然然有進一步發展」，最終走在一起。

事實上阿昌的例子正好反映約會程式的常態，皮尤研究中心一項針對美國人使用交友程式的調查，發現30%的成人曾經使用過約會網或交友程式，對比2013年同一調查只得13%成年人曾使用約會網或程式大增。若果以年齡層來劃分，18歲至29歲的比率最高，48%人曾經使用，30歲至49歲則有38%，而50歲至64歲及65歲或以上則分別只僅19%及13%使用。特別的是，這些程式在LGBT特別受歡迎，55%表示曾經使用。

透過網絡尋找真愛，又未必如想像中困難，近一半18歲至29歲的受訪者曾使用約會程式或約會網，當中有17%最終修成正果，發展成穩定的伴侶關係或結婚，30歲至49歲用戶亦有16%，50歲至64歲及65歲或以上分別僅7%及5%，而LGBT群體則有21%。

大多數約會程式或交友網選擇對象時，只是單純地「喜歡」或「不喜歡」對方，只要雙方都「喜歡」對方的話，就會成功配對可開始對話，判斷是否喜歡只能靠對方提供的資訊。皮尤調查用戶認為對方需要提供的最重要的資訊，71%用戶認為對方提供相片是相當重要，緊隨其後，63%人表示對方渴求的關係很重要，反映大多數人是「外貌協會」，同時也有不少人是對方至少對雙方關係有同樣看法，似乎是兩個極端。放眼香港，絕大多數用家也是「外貌協會」，合眼緣才作進一步了解，只有少數人會先考慮及對方興趣。

史丹福大學（Stanford University）社會學系教授羅森菲爾德（Michael Rosenfeld）對網上約會有深入研究，他認為約會網比現實尋找伴侶最大的優勝之處，是能找到「完美的陌生人」。在現實生活選擇對象時往往會有一定前設或偏好，尤其是年輕人很客易以為他們只能從身邊的圈子認識伴侶，即使是由友人或長輩介紹也一定有宗教背景之類的取向，互聯網則完全不同，能找到完全不屬於自己圈子的人，甚至在透過約會網更容易撮合不同宗教背景的人。他進一步指出大約有75%在網上結識的情侶，在現實中是完全沒有連結，沒有任何共同朋友，雙方家庭互不認識，正正是網絡世界令原本互不相干的人走在一起。

過往對使用網上世界尋找情緣，很多人都會戴上有色眼鏡看待，誠然這些約會程式或多或少會有負面情況發生（見另稿），但事實是不少人對使用網絡結識異性是正面的，皮尤的調查發現美國的成人對自己在約會程式的體驗，整體有57%是正面，以年齡層來劃分18歲至49歲持正面的亦達59%，LGBT群體更高達65%。阿昌對於使用約會網的經驗也是相當正面，因為只是視乎自己的出發點，有人的確是想在網上找到認真的另一半，遇到認為不適合的對象自然不會去進一步了解。

羅森菲爾德以到超級市場購買果醬的情況，來解釋外界對網上情緣仍抱懷疑態度，他說：「如果商店中有太多不同味道的果醬，你可能會覺得去想放果醬的走道已太複雜，可能最終全部不去選擇，可能認為選擇一瓶果醬是不值得。」

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