金錢買不到快樂！英國一對高薪厚職、慣常享受豪華假期的好朋友決定一試「窮遊」滋味，告別私人遊艇和舒適酒店到動物保護區打工，由驚呼旅館內竟然沒有衣櫃，到最後明白到不必用金錢堆砌假期也可以很好玩；相反，蘇格蘭單親媽媽就有機會與三名子女體驗一趟土耳其豪華之旅。

富貴女不滿旅館無衣櫃

英國第五頻道真人騷節目《富遊，窮遊》（Rich Holiday, Poor Holiday）上演「交換貧富」的旅遊體驗，居於倫敦郊區的好朋友朱莉婭（Julia ）和卡蒂亞（Katya）前往西班牙的特內里費島（Tenerife）體驗非一般的假期。住慣豪華酒店、乘搭私人飛機的她們甫抵達簡陋的旅館已經瞠目結舌，不只雪櫃裏沒有香檳，「這裏沒有衣櫃！我的天，衣服要怎麼放？」

朱莉婭來自保加利亞，卡蒂亞來自俄羅斯，兩人童年亦曾捱過苦，「前蘇聯瓦解之際，我們曾經為基本日用品去排隊，廁紙也很矜貴，童年生活與我現在的生活相差很遠，那時很簡單。」她們在英國事業有成之後就習慣了奢華生活，周遊列國住在豪華酒店，朱莉婭說︰「乘搭私人遊艇、私人飛機，與十分富有十分有趣的人結交，已經變成平常。」因此她們希望體驗窮遊假期，以免奢華的生活令她們變得「太過嬌柔」。

蘇格蘭單親媽媽安妮（Annie）跟她們相反，她無法負擔出國旅遊，只帶三名孩子去露營，通常要一邊打工一邊遊玩，例如某次她可以到顧客的私人沙灘玩樂，就用繪畫來換取食物。她說︰「若你要去某個地方，你也應該至少學習一些東西，我不希望孩子認為度假的地方處處一樣，而且坐在泳池邊很無聊，我可能還會曬傷。」

這次他們一家四口獲送價值11,788英鎊（12.6萬港元）的土耳其阿爾塔利亞（Altalia）之旅，享受豐富早餐和土耳其美食，也可以在泳池游水和玩滑翔傘。

朱莉婭和卡蒂亞則要到動物保護中心做義工，工作前她們吃了一份9歐元（84港元）的英式早餐，不忘詢問盤中雞蛋是否有機蛋。看見當地建築物時，卡蒂亞說︰「坦白說，我希望這兒不是我們要去的地方，我看見一些有趣的建築物，這甚至不是建築物，基本上只是一堵牆，相當不整潔的。」

拯救馬匹中心擔任義工照顧動物

她們的工作包括到拯救馬匹中心照顧動物，以及分類捐贈食物。卡蒂亞說︰「當我們最初抵達時，我們可能看來像是外星人，好像我們剛由其他星球降落那樣。」

經過一番努力，過慣舒適生活的兩人都表示打工愉快，朱莉婭說︰「我覺得這種農場生活、與動物相處十分舒服，是來自我童年、埋在深心處的感覺。這完全改變了我對假期的觀感，這比身處夢幻酒店、只顧我們自己來得有意義，」卡蒂亞則說︰「意識到你花在度假上的金錢，並不與快樂和樂趣相等，真是一件了不起的事情。」

英國《每日郵報》

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