緬甸軍政府發動政變，拘捕國務資政昂山素姬及總統溫敏等多人，令國內掀起反軍事政變示威。數千名居住在日本的緬甸人周日在東京遊行，聲援家鄉同胞抗議軍隊發動政變。

遊行在一個公園起步，然後穿過繁忙的街道，沿途有警察維持秩序，部份示威人士高舉被捕的昂山素姬照片。其中一名示威者揚言不喜歡軍政府，「我希望為她（昂山素姬）戰鬥」。

溫京亞（Win Kyaw）和他的妻子馬蒂達（Ma Thida）眼見緬甸國內暴力不斷升級，故決定參加示威，「就像身在緬甸的同胞，我們在海外亦有相同感受，希望發出訊息」。溫京亞在日本居住了33年，在一間餐廳工作，他指國內的同胞活在恐懼之中，「我在日本居住越長時間，我越希望我的國家改革得像日本」。

示威亦吸引一些日本人支持，包括工會代表，他們呼籲日本政府及民眾向緬甸軍政府施壓，例如經濟制裁。

日本有超過3.3萬名緬甸人居住，東京最近的示威活動不斷增加，而且每次參加人數亦越來越多。

美聯社

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