香港製造業在1950至1980年代發展十分蓬勃，澳洲廣播公司形容「香港製造」曾經是世界聞名及品質保證，尤其在70年代有大量香港貨出口澳洲。但其後香港製造的產品逐漸被中國製造產品取代，直至2019年的示威令本土主義及身份認同上升，令不少人再次關注及重視香港製造，但有學者認為香港製造業已是夕陽工業，難以東山再起。

澳洲30年代湧現「香港製造」

澳洲本迪戈（Bendigo）金龍博物館（Golden Dragon Museum）研究主任麥金農（Leigh McKinnon）指出，在澳洲的香港製造產品可追溯到1930年代，「經濟大蕭條時期，（每年）有4萬磅（1.8萬公斤）的原料從香港進口到澳洲」。

當時的香港進口貨品通常賣給華人社區，例如米、薑、精油、茶、布、刺繡、蕾絲。直至1970年代，澳洲售賣的香港貨品達到史上最多，麥金農說：「那些香港製造的品牌和標誌，開始為澳洲人留下更深刻的印象。」

33歲的黃同學（音譯，Meimi Wong）是香港留學生，她享受在墨爾本和吉朗（Geelong）尋找香港製造的古董。黃同學的興趣由2016年開始，當時她在墨爾本北面一間義賣店，發現一件米黃色麂皮外套，上面繡有香港製造的標籤。自此她就開始收集香港製造的茶匙、手袋和杯墊，「在那些物品中，我可以感到香港那時候有多美好。它們屬於那個我曾生活過的時代」。

香港製造業的黃金時代

香港中文大學經濟學系副教授莊太量表示，香港製造業在1970年代開始擴張，由於中國發生內戰，令很多人從中國大陸逃難到香港，在1960年代把人力和資金帶到當時這個英國殖民地。香港有大量廉價勞工，能為國際品牌大量生產及加工，向全球出口電子手錶、玩具、衣服和其他產品，莊太量說：「在1980年代，這些產品在國際市場非常有競爭力。」

當時很多西方國家把「香港製造」與「品質保證」劃上等號，莊解釋當時由英國管治的香港，嚴格採用西方的生產和管理標準，而1974年成立的廉政公署，也確保了公司和工廠嚴格遵照生產標準及防止商業賄賂，在這些政策和優勢下，香港製造業在1980年代進入黃金時代。

中國1990年代開始向世界開放經濟，很多工廠由香港搬遷到鄰近的廣東省，逐漸令香港的製造業樞紐地位褪色，加上香港地價飆升，同時中國有大量廉價勞工和土地，令其成為「世界工廠」，香港製造的產品被中國製造取代。

本土主義令「香港製造」再受關注

但隨著2019年北京打壓香港示威，令香港本土主義及身份認同上升，港人試圖抵抗北京的政治及經濟勢力，民主派支持者建立「黃色經濟圈」，鼓勵只光顧表態支持民主的商戶。

然而，莊太量不看好香港製造的前景，「香港製造業就像夕陽工業，不斷萎縮。我不認為它能東山再起，因為我們的勞工成本沒有任何優勢。土地也沒有任何優勢。每個經濟體也有它的強項與弱點，我們不必每個行業都強大。」

澳洲廣播公司／SBS

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