美國彈劾前總統特朗普審訊周六繼續，控辯雙方同意不傳召證人，避免拖長審訊，將展開結案陳詞，最快當地時間下午（香港時間今晨）就彈劾案是否成立表決。

參院早上復會，眾議院彈劾經理拉斯金（Jamie Raskin）突然提出傳召一名共和黨國會議員作供，特朗普律師亦威脅傳召副總統賀錦麗、眾院議長佩洛西等人作供。參院之後雖以55票贊成45反對通過批准傳召證人，但彈劾經理和特朗普律師商議之後，同意不傳召證實，展開結案陳詞，預料參院周六會就彈案是否成立表決。

共和黨消息人士預期有10名黨友倒戈，但未足以將特朗普定罪。參院少數黨領袖麥康奈爾周六表明會投「無罪」票，意味特朗普擺脫「煽動叛亂」罪名幾成定局。

民主黨和共和黨目前在參議院100席中各佔一半，民主黨需爭取17名共和黨參議員倒戈，才可達到將特朗普定罪的67票門檻。

法新社

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