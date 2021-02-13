美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）周六表示，美國對世界衞生組織疫情源頭調查結果深表關注，希望北京提供所有疫情爆發早期的數據。

沙利文說：「我們對疫情調查初步結果的表達方式深表關注，亦質疑調查過程。」他說，調查報告必須獨立撰寫，專家調查結果不應受中國政府干預或篡改。

世界衞生組織調查團隊上周完成在中國約一個月的疫情源頭調查，指出病毒可能來自蝙蝠，但非源於中國武漢實驗室。美國《華爾街日報》周五引述世衞調查員德懷爾（Dominic Dwyer），指中方拒絕向國際專家提供174宗早期病例的原始數據，專家組內的中外成員曾就此激烈爭辯。

美國總統拜登（Joe Biden）上周被問到會否因為中國或未完全披露武肺資訊而予以懲罰時，表示「希望知道所有真相」。

沙利文表示，拜登上任後第一時間讓美國重返世衞，「重新參與世衞亦代表對世衞有最高標準的要求。在這關鍵時刻，首要工作是保護世衞公信力。」

法新社／路透社

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