武漢肺炎病毒出現變種，歐盟表示會加快審批疫苗的程序對抗疫情，而英國就已經為超過1,400萬國民接種疫苗，首相約翰遜呼籲七大工業國領袖團結一致，令所有國家都能獲得疫苗，並領導「可持續的復蘇」計劃。

歐盟衞生事務專員基里亞基德斯（Stella Kyriakides）周日受訪時表示，會加快審批武漢肺炎疫苗以對付變種病毒，「我們現在決定，製造商改良先前版本以對付新變種病毒的疫苗，不必再經過全套審批程序，所以可更快地提供合適的疫苗。」

料9月尾有足夠疫苗覆蓋歐盟70%人口

歐盟被批評疫苗供應遲於英美等國，基里亞基德斯指本年首季度疫苗接種開始得較慢，但第二季度將會加快，到9月尾歐盟預計會收到足夠疫苗，可以覆蓋70%人口。

德國周日起禁止捷克和奧地利蒂羅爾地區（Tyrol）的旅客入境，以免變種病毒擴散，但基里亞基德斯重申，歐盟認為關閉邊境並非對付疫情的有效方法，「我們認為，如歐洲重回2020年3月般關閉邊境是不對的」。

約翰遜促團結望每個國家都可獲疫苗

英國是七大工業國組織(G-7)今年的輪任主席，英國首相約翰遜周五主持視像會議時，促請七國領袖團結一致面對挑戰，肩負「巨大使命」，讓每一個國家都能獲得武漢肺炎疫苗，並領導一場「可持續的復蘇」，扭轉疫情對生態系統的破壞。

富裕國被批評搶購多於實際所需的疫苗，令發展中國家的疫苗短缺，公共衞生專家警告要所有人都接種到疫苗，這場世紀疫症才得以受控。約翰遜呼籲全球所有政府合作，令疫苗供應達到最佳化結果，「我希望2021年，會被視為人們前所未見地團結一致，擊敗共同敵人的一年」。

英國目前已為1,456萬名國民接種武漢肺炎疫苗，預料周一前可以達成為四類最優先接種組別人士注射第一劑疫苗的目標，當中包括所有70歲以上人士及前線醫護人員。

當局目前進一步推展疫苗接種計劃，邀請65至69歲人士預約接種，疫苗大臣扎哈維(Nadhim Zahawi)發聲明說︰「手臂上的每一針，都是朝着未來重回正常踏前一步，因此我們現在邀請下一個優先組別人士預約接種。」英國有超過12萬人死於武漢肺炎。

路透社/美聯社

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